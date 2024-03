Qué alimentos no debes preparar en tu Air fryer, hasta incendios evitarás

La Air Fryer se han vuelto una pieza fundamental en la cocina de los hogares del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las freidoras de aire (air fryers) se han convertido en un electrodoméstico imprescindible en muchas cocinas modernas, gracias a su promesa de ofrecer una manera más saludable de disfrutar de los alimentos fritos.

Utilizan una tecnología de circulación de aire caliente que permite cocinar los alimentos con una mínima cantidad de aceite, en comparación con las técnicas de fritura tradicionales, que suelen requerir grandes cantidades. Este método de cocción no solo reduce la ingesta de grasa y calorías, sino que es más seguro al eliminar los riesgos asociados.

Sin embargo, a pesar de sus numerosas ventajas, las freidoras de aire no son adecuadas para todos los tipos de alimentos. Algunos ingredientes y preparaciones no se adaptan a este método de cocción, ya sea porque los resultados no cumplen con las expectativas en términos de textura y sabor o porque el proceso de cocción podría ser peligroso para el usuario y el aparato.

Muchas cocinas ya han comenzado ha implementar este electrodomstico para distintas preparaciones. (Freepik)

Entender cuáles alimentos se deben evadir al utilizar una freidora de aire puede ayudar a evitar decepciones y garantizar que este versátil electrodoméstico se use de manera segura y eficiente. A continuación están algunos ingredientes que no puede preparar en la Air Fryer.

Productos de pastelería

Las masas líquidas no son recomendables para cocinar en freidoras de aire. Alimentos como el panqué o la masa de pasteles requieren un molde para mantener su forma durante la cocción, algo que la canasta de la freidora de aire no puede proporcionar.

Además, la circulación de aire caliente puede causar que la masa se esparza de forma desigual, lo que resultaría en un horneado mal hecho.

No es recomendable hacer postres en una freidora de Aire. (Getty Images)

Vegetales de hoja pequeña

Algunos ejemplos tales como la espinaca o la rúcula, tampoco son ideales para la freidora de aire. La potente ventilación de estas máquinas puede provocar que las hojas vuelen dentro de la cámara de cocinado, impidiendo que se cocinen de manera uniforme e incluso podrían llegar a quemarse.

Empanizados mal sellados

Productos empanizados sin sellar representan otro grupo de alimentos a evitar en la freidora de aire. El potente flujo de aire puede hacer que el empanizado se desprenda de alimentos como el pollo o el queso antes de que haya tenido la oportunidad de adherirse correctamente durante la cocción, resultando en un producto final poco apetecible para una comida.

Ciertos cortes de carne o queso

Alimentos con alto contenido de grasa, pueden no ser la mejor opción para este tipo de electrodoméstico. Aunque la idea de una freidora es cocinar con menos aceite, estos alimentos liberan una gran cantidad de grasa al cocerse, lo cual podría acumularse en la parte inferior de la cámara de cocinado y generar humo o incluso incendios si no se limpia con regularidad.

Es recomendable cortar el pollo en pequeñas porciones para no deteriorar la freidora de aire cuando se cocine. (Imagen ilustrativa Infobae)

Porciones grandes a comparación del tamaño de la Air Fryer

Grandes porciones o alimentos enteros que superen la capacidad de la canasta de la freidora de aire deben evitarse. Intentar cocinar un pollo entero o un gran trozo de carne puede resultar en una cocción desigual, donde algunas partes estén bien cocidas mientras otras quedan crudas o poco hechas.

Frutas

El jugo que sueltan frutas como manzanas o peras al cocinarse en una freidora de aire pueden liberar demasiado líquido, lo que afecta la textura del alimento y puede generar resultados poco satisfactorios.

La freidora está enfocado en los fritos por lo que alimentos con gran cantidad de líquidos no son los más indicados para preparar. (Imagen ilustrativa Infobae)

Arroz y pastas

Alimentos que requieren remojo o agua para cocinarse como estos no son adecuados para las freidoras de aire. Estos electrodomésticos están diseñados para cocinar mediante aire caliente y circulación, no para cocinar alimentos que necesitan estar sumergidos en agua o líquido para cocerse correctamente.

Si bien, las freidoras de aire (Air Fryer) ofrecen una manera conveniente y más saludable de cocinar muchos tipos de alimentos, es importante tener en cuenta que no todos los alimentos son adecuados. Evitar estos no solo asegurará mejores resultados culinarios, sino que también ayudará a mantener el electrodoméstico en buenas condiciones por más tiempo.