WhatsApp Plus APK: Descarga la última versión de abril en el celular

WhatsApp Plus no es la versión original de Meta.

WhatsApp Plus se ha posicionado como una alternativa popular a la aplicación oficial de mensajería instantánea propiedad de Meta, ofreciendo a los usuarios una serie de funciones avanzadas y personalizables que no están disponibles en la versión original.

A medida que el desarrollo de esta aplicación continúa, se lanzan periódicamente nuevas versiones específicamente diseñadas para dispositivos Android.

Cabe destacar que WhatsApp Plus no hace parte de Meta. Entonces, los usuarios no podrán hacer copias de seguridad de sus conversación, así como tampoco tendrán la posibilidad de contar con el cifrado de extremo a extremo por defecto, herramienta que proporciona privacidad a los mensajes.

Visualizar estados después de 24 horas, ver mensajes eliminados y categorizar las conversaciones por grupos y chat individuales, son loas ventajas que proporciona WhatsApp Plus.

Esta versión de WhatsApp no es la oficial.

¿Cómo descargar WhatsApp Plus?

Es esencial señalar que, dado que WhatsApp Plus no es una aplicación oficial, no se encuentra presente en Google Play Store.

Por lo tanto, para adquirir esta versión alternativa, los usuarios primero deben obtener y descargar un paquete de Android Application Package (APK), el cual facilita la instalación de aplicaciones que no aparecen en la tienda de Google.

Además, es importante considerar que WhatsApp Plus no funciona conjuntamente con la versión original de WhatsApp, así que será necesario desinstalar la aplicación perteneciente a Meta previo a la instalación de esta versión no oficial.

La versión más reciente lanzada es la v17.70, y es la indicada para instalar en este mes de abril, según informa el sitio WhatsAppPlus.com. Quienes ya cuentan con la aplicación deberán proceder con los pasos siguientes:

WhatsApp Plus no se encuentra en la tienda de aplicaciones, a diferencia de la versión oficial de Meta. (Google Play)

Realizar una copia de seguridad del WhatsApp original. Desinstalar por completo la aplicación oficial de WhatsApp. Verificar y eliminar cualquier carpeta sobrante en el almacenamiento interno. Descargar la versión actualizada desde el enlace proporcionado. Otorgar a Google Chrome los permisos necesarios para instalar aplicaciones de terceros. Tras la instalación en el dispositivo, abrir el APK e introducir el número de teléfono junto con el código de verificación. Al concluir estos pasos, iniciar sesión en WhatsApp Plus V 17.70 y comenzar a comunicarse con amigos y familiares.

WhatsApp Plus ofrece algunas funciones relacionadas con la personalización. (Imagen ilustrativa Infobae)

Personalización, ventaja de WhatsApp Plus

Esta aplicación, una versión alterada del WhatsApp original, fue creada en 2012 por el desarrollador español conocido como Rafalense. Su principal objetivo era ofrecer una mayor capacidad de personalización en comparación con la versión estándar.

WhatsApp Plus, al igual que la aplicación matriz, facilita la comunicación entre usuarios permitiéndoles intercambiar mensajes de texto, fotos, emojis, videos, documentos y otros archivos. No obstante, se distingue por incorporar características ausentes en la versión oficial.

Entre estas, se incluyen la posibilidad de modificar el color de los chats y de la interfaz, conservar mensajes que otros han eliminado, ajustar la visibilidad de la confirmación de lectura y de los mensajes de voz. Adicionalmente, permite el envío de archivos de mayor tamaño y la publicación de estados más largos.

Los usuarios pueden perder el respaldo de sus conversaciones con WhatsApp Plus. (Imagen ilustrativa Infobae)

Desventajas de WhatsApp Plus

WhatsApp Plus, a pesar de sus características atractivas, presenta desventajas significativas, especialmente en términos de seguridad, respaldo de chats y aprobación oficial.

Al no estar avalada por Meta, la empresa dueña de WhatsApp original, esta versión modificada carece de las medidas de seguridad robustas que garantiza la aplicación oficial, exponiendo a los usuarios a posibles riesgos de privacidad y hackeo.

Además, la falta de integración con los servidores oficiales de WhatsApp implica que el respaldo y la recuperación de chats no es tan preciso ni seguro como en la versión autorizada, lo que podría resultar en la pérdida de información valiosa.

Estos aspectos, sumados a la posibilidad de ser baneado por usar aplicaciones no aprobadas, hacen que WhatsApp Plus sea una opción menos fiable para los usuarios conscientes de su seguridad digital.