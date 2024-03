Disney+ ahora es verde: cuál es la verdad del cambio de logo

La aplicación modificó su color y ya se puede ver el nuevo diseño en la app de televisores y dispositivos móviles. (Disney+)

En los últimos días, los usuarios de Disney+ han notado un cambio al momento de acceder a la aplicación: su característico color azul ya no está y ahora el diseño de la portada y el ícono es una combinación de diferentes tonos. Una modificación que tiene un motivo detrás.

Desde su lanzamiento en noviembre de 2019, la plataforma de streaming, que tiene un catálogo de contenidos de Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, ha mantenido un diseño en el que el color azul eléctrico ha prevalecido, tanto en el logo como en la publicidad.

Pero ahora, al iniciar sesión, el logo que aparece es una combinación de tonos verdes y azules, con degradado de por medio. Algo que responde a la nueva estrategia de la compañía de integrar más contenidos de otras aplicaciones.

El verde en Disney+ tiene una razón

Según The Verge y otros medios especializados, la explicación detrás de esta modificación se da por la fusión de Disney+ con Hulu, una plataforma de streaming estadounidense.

La fusión de las dos aplicaciones permitirá a los suscriptores de Estados Unidos acceder a los contenidos de ambas plataformas en un solo servicio y competir frente a otras apps que están haciendo lo mismo, como el caso de Max.

Por ese motivo, el nuevo logo de Disney+ es una fusión de dos colores: azul, el anterior de la aplicación, y verde, el que caracterizaba a Hulu.

Aunque ste cambio podría generar confusión entre los suscriptores que están fuera de Estados Unidos, especialmente en regiones donde Hulu no es tan reconocido, porque no está disponible, solo se trata de un cambio de diseño, que no afecta en nada el contenido que ya está la plataforma o el costo de la suscripción.

Sin embargo, esta no sería la única razón detrás del cambio de color. Actualmente, plataformas como Max, Paramount+ y Prime Video también utilizan tonos azules para mostrar sus aplicaciones, por eso desde Disney estaría buscando la manera de distanciarse de esta tendencia y tener su propia identidad.

De esta forma, la nueva paleta de colores del logo de Disney+ se alinea con la estrategia global de la compañía de consolidar su presencia en los servicios de streaming, especialmente después de la compra de 21st Century Fox en 2019 y la incorporación de Star como marca, aunque eventualmente esta plataforma también se incorporará a Disney.

El nuevo logo de Disney+ ya se puede apreciar en la página web de la plataforma y en las tiendas de aplicaciones, donde la actualización ha sido implementada. La transición hacia este nuevo diseño se ha realizado de manera gradual, por lo que puede que algunas personas aún no lo vean y tenga que esperar unos días para hacerlo.

Disney+ quiere acabar con las cuentas compartidas

Disney+ está siguiendo los pasos de Netflix para acabar con las cuentas compartidas fuera del hogar. Después de iniciar este plan en Canadá, hace unas semanas empezó a limitar esta opción en Estados Unidos, un mercado clave para la compañía.

En Canadá y Estados Unidos ya no es posible compartir cuentas, por lo que se espera que en otros países empiece a suceder lo mismo (REUTERS)

Los usuarios estadounidenses ya han comenzado a recibir notificaciones sobre los cambios en las condiciones del servicio, por lo que desde el 14 de marzo ya no era posible iniciar sesión en una ubicación fuera del hogar principal.

Disney+ define “hogar” como el conjunto de dispositivos asociados a la residencia principal del suscriptor, utilizados exclusivamente por quienes residen en ella. Esta medida apunta a restringir el uso compartido de cuentas a personas que no forman parte del mismo domicilio, afectando a los otros usuarios que ayudan a pagar la suscripción, pero viven en otro lugar.