Glosario de tecnología: qué significa Revolución digital

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Revolución digital

La Revolución digital, también como la “Tercera Revolución Industrial” o la “Revolución Científico-Tecnológica”, fue aquel período de transición ocurrido entre los años 40 y finales de los 70. Es el origen del auge de las computadoras, los equipos digitales y distintas tecnologías que utilizamos a diario en el siglo XXI.

La Revolución Digital marcó el inicio de la Era de la Información, refiriéndose de igual forma a todos aquellos cambios causados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Origen e historia de la Revolución Digital

El origen de la Revolución Digital fue alrededor de los años 40 cuando se inició la transición de la tecnología analógica a la digital.

Uno de los primeros equipos en integrar estos cambios fue el transistor y a partir de allí surgieron distintos equipos digitales que con el tiempo fueron evolucionando.

Para los años 70 se comenzaron a introducir los ordenadores personales y las consolas de videojuegos. Una época donde esta área era muy popular, ya que salieron los famosos juegos de arcade.

En cuanto al ámbito empresarial se creó el puesto de “transcriptor de datos” el cual consistía en transferir todos aquellos datos analógicos a digitales.

Pero fue a finales de los años 70 e inicios de los 80 cuando se vio el verdadero cambio en la sociedad, ya que la tecnología digital se instaló por completo, marcando el final de la llamada “revolución” para convertirse en lo habitual.

Cambios en la sociedad

Uno de los cambios más grandes que hubo con la Revolución Digital fue el impacto que tuvo en la sociedad, haciendo que nacieran términos como la “ cibernética ”, “la sociedad de la información ”, entre otros conceptos que tienen como finalidad analizar el comportamiento de los seres humanos con respecto a la tecnología.

En resumen, la manera en las que comenzamos a comunicarnos luego de la Revolución Digital cambió por completo. La forma en la que enviamos un mensaje, recibimos información, leemos las noticias, todo dio un giro de 180 grados.

Una de las preocupaciones surgidas por algunas personas para aquella época fue la privacidad en la información, ya que al ser supervisada por las grandes estructuras de poder se podía ver afectada la confidencialidad de los datos de cada individuo. Por supuesto, este fue un punto de mucha polémica que hoy en día se sigue presentando.

Cambios en la economía

La Revolución Digital tuvo su mayor impacto en el punto de vista económico, ya que la manera en la que se almacenaba la información era completamente diferente. Con la entrada de los equipos digitales, la productividad en las empresas aumentó en gran medida y el rendimiento fue mucho mayor. Esto, sin duda, brindó muchos beneficios, agilizando los procesos que antes podían tardar hasta días.

De igual forma, gracias a la llegada de la World Wide Web, la globalización y la subcontratación se plantaron con fuerza, logrando que pequeñas y medianas empresas pudieran acceder a mercados muchos más grandes, naciendo conceptos como los servicios en demanda, entre otras novedades que hoy son posibles gracias a la evolución tecnológica.

Resumen de la revolución digital

Es importante recalcar que el período de transición marcado por la Revolución Digital fue de vital importancia para la humanidad.

Como pudimos ver, no sólo nos impactó como sociedad, sino también se vieron cambios desde el punto de vista económico que modificaron nuestra forma de comunicarnos tanto en la vida cotidiana, como en el mundo empresarial.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aprender términos de tecnología

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es aprender más para estar más preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.