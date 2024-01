The Last of Us Part II Remastered: toda la tecnología detrás del juego

Esta actualización trae mejoras significativas en gráficos, jugabilidad y está diseñada específicamente para la consola PS5. (Naughty Dog)

The Last of Us Part II Remastered es uno de los primeros títulos tripe A que ve la luz este año y lo hace con menos de cuatro años de distancia de su versión original lanzada en 2020, para PS4.

Te puede interesar: REVIEW | The Last of Us Part II Remastered: la versión definitiva

La nueva versión, preparada para sacar partido de la consola PlayStation 5, tiene mejoras significativas en gráficos y una completa integración con el controlador DualSense.

Sin embargo, estas no son las únicas novedades de esta versión remasterizada del aclamado juego desarrollado por Naughty Dog, ya que los jugadores encontrarán un nuevo modo de juego de supervivencia denominado No Return, características adicionales como niveles perdidos y un modo Guitar Free Play.

Experiencia sin retorno para los sobrevivientes más experimentados

El nuevo modo No Return se tendrá que sobrevivir a oleadas con combates aleatorios que tendrán como gran final, una batalla contra un jefe. (Naughty Dog)

La característica más destacable de esta entrega es el apartado Sin Retorno (No Return), un modo roguelike considerado como el más intenso añadido a la franquicia hasta la fecha.

Te puede interesar: Cómo jugar The Last of Us con Gustavo Santaolalla, el compositor de su icónica banda sonora

En este caso se ponen a prueba las habilidades de supervivencia de los jugadores, quienes deberán intentar no caer durante los niveles aleatorios donde tendrán que pelear en una serie de oleadas con combates aleatorios que tendrán como gran final, una batalla contra un jefe.

El detalle interesante es que la muerte es permanente y no se ofrece la posibilidad de reiniciar la partida ante la derrota.

La actualización desde la versión de PS4 tendrá un costo de 10 dólares. (Naughty Dog)

Además, el modo cuenta diversas modalidades de enfrentamiento con distintos tipos de enemigos como Los Lobos, Los Serafitas y distintos tipos de infectados como Corredores o Chasqueadores.

Te puede interesar: The Last of Us Parte II: Naughty Dog lanzará un nuevo documental sobre el desarrollo del juego

Incluso, dependiendo del modo de combate se tendrá que utilizar el sigilo o disparos y habilidades. Mientras que la selección de personajes que incluye a Ellie, Abby, Joel, entre otros avatares que se pueden desbloquear.

De hecho, presenta una dinámica de supervivencia que reta a los usuarios a mejorar continuamente su puntuación y a superar desafíos opcionales para obtener recursos y trajes adicionales.

Es importante, destacar que este modo está diseñado para morir constantemente y lograr desbloquear elementos que se adapten a nuestro estilo de juego.

Qué mejoras visuales trae

La remasterización ofrece mejoras gráficas tales como salida 4K nativa, 1440p escalado a 4K, y una opción de tasa de fotogramas desbloqueada para televisores con VRR. (Naughty Dog)

La remasterización de The Last of Us Part II incluye mejoras visuales para PS5 como salida 4K nativa en modo Fidelity, 1440p en modo de rendimiento y tasa de fotogramas desbloqueadas para televisores con VRR. Estas actualizaciones permiten que se vea y juegue mejor que nunca.

El título ofrece tiempos de carga reducidos permitiendo a los jugadores una inmersión casi inmediata en la historia de Ellie y Abby, quienes se enredan en una vengativa trama en Jackson, Wyoming, tras un disruptivo y violento evento que termino con la vida de Joel; protagonista de la primera entrega de esta popular saga.

Modo Guitar Free Play y otras novedades

Naughty Dog incorporó en The Last of Us: Part II, a una versión superviviente del compositor Gustavo Santaolalla. (Naughty Dog)

Los fanáticos de la música también serán capaces de disfrutar del Guitar Free Play, que incluye la posibilidad de usar al argentino Gustavo Santaolalla, compositor de la música de esta mítica franquicia, como un personaje jugable.

Para complementar habrá diferentes escenarios que se podrán ajustar y también se podrá cambiar entre Ellie y Joel. Personajes que podrán interpretar instrumentos como la guitarra, el banjo e incluso un resonador de acero.

Todos sonarán diferentes y además se contará con pedales de sonido con 11 diferentes variantes, los cuales podremos configurar con opciones como profundidad, textura, espacio o hasta shimmer.

La remasterización incluye también tres niveles que no se incorporaron en la versión original del juego, con comentarios de los desarrolladores. (Naughty Dog)

También se incluye una selección de tres niveles del juego que nunca salieron. Se desarrollaron en algún punto, pero decidieron detenerlo o simplemente no lanzarlo en la versión final por diferentes motivos.

Y en último lugar se encuentra el apartado Cómo se hizo, con cuatro episodios del pódcast oficial de The Last of Us, la posibilidad de activar comentarios del director y descripciones de las secuencias para el modo historia y los niveles perdidos.