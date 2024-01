Cómo jugar The Last of Us con Gustavo Santaolalla, el compositor de su icónica banda sonora

En el modo de juego libre de guitarra se podrá tocar el banjo como el gran compositor argentino Gustavo Santaolalla. (@Naughty_Dog)

The Last of Us Parte II Remastered se lanzará al mercado el próximo 19 de enero y la nueva versión del popular videojuego no solo contará con una remasterización visual y de rendimiento del contenido original, sino que introducirá varias novedades destacables que no se encontraban en el título original.

Entre estas, se encuentran los modos de juego Sin Retorno y Guitarra Libre, siendo este último una de las principales adiciones donde los jugadores podrán interpretar la icónica banda sonora de juego en distintos instrumentos musicales de cuerdas.

Lo más interésate de esta nueva opción, además de que se podrá disfrutar ilimitadamente con diferentes personajes del juego, es que incluye la posibilidad de usar al argentino Gustavo Santaolalla, compositor de la música de esta mítica franquicia, como un personaje jugable.

Aunque en este caso, es una versión superviviente del ganador en dos ocasiones consecutivas del Premio Óscar, que cuenta con su modelo 3D a manera de homenaje por su extensa contribución a la serie.

The Last of Us Parte II trae grandes novedades

La remasterización del juego de Naughty Dog viene con un precio de 49,99 dólares para nuevos usuarios, mientras que quienes ya poseen la versión de PlayStation 4 podrán obtener la actualización por 10 doláres-

El modo Guitarra Libre que servirá como un minijuego independiente, es solo una de las novedades que trae esta nueva versión del juego, que integra niveles nunca vistos (Lost Levels), soporte para DualSense, tiempos de carga reducidos , una mejora visual.

Mientras que también se incluirá el modo “Sin Retorno”, que presenta una experiencia roguelike que “no está recomendada para corazones débiles” con un total de 12 niveles.

El objetivo es sobrevivir tanto como se pueda en cada carrera, mientras el usuario elige su propio camino a través de una serie de encuentros aleatorios.

Además, es posible jugar con una gran cantidad de diferentes personajes desbloqueables, con cada uno con características únicas y algunas nunca antes jugables en la franquicia The Last of Us.

A lo que se suma la variedad de desafíos, diferentes enemigos y ubicaciones memorables de toda la Parte II, que culminan en tensas batallas contra jefes.

Nuevas formas de jugar

- Para profundizar y descubrir cómo se creó el juego original, Lost Levels, permite explorar versiones de desarrollo inicial de tres nuevos niveles que no se ven en el original.

- Se incluyen horas de comentarios de los desarrolladores para escuchar información sobre la creación de la Parte II mientras se juega.

- El nuevo modo Speedrun permitirá a los jugadores más hábiles publicar sus mejores tiempos.

- También se agregó audio descriptivo al conjunto de funciones de accesibilidad de este título.

- The Last of Us Part II Remastered también presenta nuevos diseños de personajes y armas desbloqueables para que los jugadores los usen tanto para Ellie como para Abby.

Naughty Dog canceló el multijugador de The Last of Us para centrarse en los títulos de un solo jugador

Naughty Dog confirmó que busca concentrar esfuerzos y recursos en la creación de futuros juegos de un solo jugador.

Por lo que el estudio, reconocido por su enfoque en títulos de fuerte narrativa, decidió no seguir adelante con el componente online para poder dedicarse a proyectos que sigan la línea de su legado.

Es importante resaltar que durante el proceso de creación de The Last of Us Parte II, Naughty Dog se trabajaba simultáneamente en la versión multijugador, reconociendo su “tremendo potencial”.

No obstante, fue al llegar a la etapa final de producción cuando se percataron de la enorme inversión de recursos que requería.

En palabras del propio estudio, el lanzar y mantener The Last of Us Online implicaría “dedicar todos los recursos de nuestro estudio a respaldar el contenido posterior al lanzamiento durante los próximos años”, lo cual tendría un gran impacto en el desarrollo de nuevos proyectos individuales.