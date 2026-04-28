De la plancha al pike: los 4 ejercicios de Lewis Hamilton para un core de élite

La exigente rutina de entrenamiento de Lewis Hamilton

Uno de los pilotos más reconocidos de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha compartido una rutina de entrenamiento de core avanzada que destaca por su intensidad y singularidad. Se aleja de los abdominales clásicos, apostando por ejercicios funcionales que trabajan la musculatura profunda y pueden realizarse sin equipamiento especializado, según mencionó el medio GQ.

El entrenamiento de core de Lewis Hamilton se compone de ejercicios que priorizan la fuerza, el control y la coordinación. Utiliza el peso corporal y discos o plataformas deslizantes para fortalecer la zona abdominal, logrando estabilidad y resistencia, aspectos cruciales para la alta exigencia física que enfrentan los pilotos de Fórmula 1.

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Para quienes buscan fortalecer sus abdominales, la rutina presentada incluye:

Pike unilateral Plancha lateral Flexión unilateral Pike toe taps

Cada ejercicio activa diversos músculos del core y permite una adaptación progresiva al nivel de experiencia de cada persona.

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Lewis Hamilton revoluciona el entrenamiento de core en Fórmula 1 con ejercicios funcionales sin equipamiento especializado (Foto: @lewishamilton)

La importancia de un core sólido en el automovilismo es fundamental. No solo contribuye a mantener la postura y precisión al volante, sino que también ayuda a resistir la fatiga y a prevenir lesiones derivadas de las extremas fuerzas experimentadas durante una carrera. Hamilton destaca que fortalecer el core trasciende la mera estética, ya que influye directamente en el rendimiento sobre la pista y la capacidad de mantenerse competitivo.

Los ejercicios clave del entrenamiento de Lewis Hamilton

El primer ejercicio es el pike unilateral. Se realiza en posición de plancha, con un pie sobre una plataforma deslizante y el otro elevado. Al elevar la cadera, el cuerpo adquiere una forma de “V” invertida; luego se regresa de manera controlada a la posición inicial.

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Para incrementar la dificultad, Hamilton puede añadir una banda de resistencia en los muslos. Este ejercicio requiere control muscular y equilibrio, situándose por encima de los abdominales tradicionales en cuanto a nivel de exigencia.

Un core sólido resulta fundamental para la postura, la resistencia contra la fatiga y la prevención de lesiones en pilotos de Fórmula 1 (Foto: @lewishamilton)

La plancha lateral es otra de las incorporaciones. Consiste en apoyar el antebrazo sobre la plataforma deslizante y desplazar el brazo al frente, regresando después al punto de inicio. Esta modalidad trabaja los oblicuos y el transverso abdominal, aportando estabilidad y coordinación.

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En la flexión unilateral con plataforma deslizante, el movimiento se intensifica. El piloto se mantiene en plancha, con un antebrazo sobre el disco, mientras eleva la pierna opuesta. Al hacer la flexión, desliza el brazo hacia el lado y acerca la rodilla elevada al codo, fortaleciendo el core y desafiando la coordinación.

Por último, el pike toe taps mantiene el patrón de elevar la cadera, pero exige un plus al llevar la mano sobre la plataforma hacia el pie contrario y levantar la pierna para aumentar la dificultad. En el retorno, se extiende completamente el cuerpo. Estos ejercicios aportan funcionalidad y potencia, alejándose de los habituales movimientos abdominales.

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Cómo adaptar el entrenamiento de un campeón a tu rutina

La progresión gradual y la correcta ejecución de los ejercicios de Hamilton optimizan la prevención de lesiones y el rendimiento físico global

El método propuesto por Lewis Hamilton es accesible y puede integrarse en rutinas domésticas, ya que únicamente requiere el propio peso corporal y una superficie deslizante, como discos, toallas o medias sobre suelo liso, mencionó GQ. Esta característica permite que personas de diferentes niveles de condición física incorporen los ejercicios sin necesidad de equipamiento profesional.

La clave para adaptar el entrenamiento radica en ajustar la dificultad según la experiencia y las capacidades individuales. Quienes se inician pueden comenzar sin bandas de resistencia y limitar la amplitud de los movimientos, priorizando la correcta ejecución y el control postural antes de incrementar la intensidad. Los ejercicios funcionales propuestos —como el pike unilateral o la plancha lateral— pueden modificarse para reducir la carga, permitiendo una progresión gradual y segura.

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Hamilton demuestra que, con recursos básicos y constancia, es posible desarrollar un core fuerte y funcional, esencial no solo para el automovilismo, sino para cualquier disciplina deportiva o actividad cotidiana que requiera estabilidad y control corporal. Este enfoque flexible facilita la adaptación de la rutina a diferentes objetivos: desde la prevención de lesiones hasta la mejora del rendimiento atlético.

El compromiso y la disciplina son factores determinantes en los resultados. Según entrenadores especializados en alto rendimiento, adoptar métodos validados por deportistas de élite y profesionales del deporte proporciona una base confiable y efectiva para quienes buscan fortalecer el core y optimizar su estado físico general. La regularidad, la técnica adecuada y la personalización de los ejercicios son elementos fundamentales para maximizar los beneficios de este tipo de entrenamiento.

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La rutina de core avanzada inspirada en Lewis Hamilton ofrece ejercicios funcionales con peso corporal para mejorar fuerza, control postural y rendimiento físico sin equipamiento especializado. (Imagen Ilustrativa Infobae)