Deportes

De la plancha al pike: los 4 ejercicios de Lewis Hamilton para un core de élite

El piloto de Fórmula 1 utiliza discos deslizantes y su propio peso corporal para fortalecer la musculatura profunda, mejorar la estabilidad, la postura y el rendimiento al volante. Cómo hacerlos en el hogar

Guardar

La exigente rutina de entrenamiento de Lewis Hamilton

Uno de los pilotos más reconocidos de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha compartido una rutina de entrenamiento de core avanzada que destaca por su intensidad y singularidad. Se aleja de los abdominales clásicos, apostando por ejercicios funcionales que trabajan la musculatura profunda y pueden realizarse sin equipamiento especializado, según mencionó el medio GQ.

El entrenamiento de core de Lewis Hamilton se compone de ejercicios que priorizan la fuerza, el control y la coordinación. Utiliza el peso corporal y discos o plataformas deslizantes para fortalecer la zona abdominal, logrando estabilidad y resistencia, aspectos cruciales para la alta exigencia física que enfrentan los pilotos de Fórmula 1.

PUBLICIDAD

Para quienes buscan fortalecer sus abdominales, la rutina presentada incluye:

  1. Pike unilateral
  2. Plancha lateral
  3. Flexión unilateral
  4. Pike toe taps

Cada ejercicio activa diversos músculos del core y permite una adaptación progresiva al nivel de experiencia de cada persona.

PUBLICIDAD

Estado físico de lewis Hamilton
Lewis Hamilton revoluciona el entrenamiento de core en Fórmula 1 con ejercicios funcionales sin equipamiento especializado (Foto: @lewishamilton)

La importancia de un core sólido en el automovilismo es fundamental. No solo contribuye a mantener la postura y precisión al volante, sino que también ayuda a resistir la fatiga y a prevenir lesiones derivadas de las extremas fuerzas experimentadas durante una carrera. Hamilton destaca que fortalecer el core trasciende la mera estética, ya que influye directamente en el rendimiento sobre la pista y la capacidad de mantenerse competitivo.

Los ejercicios clave del entrenamiento de Lewis Hamilton

El primer ejercicio es el pike unilateral. Se realiza en posición de plancha, con un pie sobre una plataforma deslizante y el otro elevado. Al elevar la cadera, el cuerpo adquiere una forma de “V” invertida; luego se regresa de manera controlada a la posición inicial.

Para incrementar la dificultad, Hamilton puede añadir una banda de resistencia en los muslos. Este ejercicio requiere control muscular y equilibrio, situándose por encima de los abdominales tradicionales en cuanto a nivel de exigencia.

El estado físico de Lewis Hamilton
Un core sólido resulta fundamental para la postura, la resistencia contra la fatiga y la prevención de lesiones en pilotos de Fórmula 1 (Foto: @lewishamilton)

La plancha lateral es otra de las incorporaciones. Consiste en apoyar el antebrazo sobre la plataforma deslizante y desplazar el brazo al frente, regresando después al punto de inicio. Esta modalidad trabaja los oblicuos y el transverso abdominal, aportando estabilidad y coordinación.

En la flexión unilateral con plataforma deslizante, el movimiento se intensifica. El piloto se mantiene en plancha, con un antebrazo sobre el disco, mientras eleva la pierna opuesta. Al hacer la flexión, desliza el brazo hacia el lado y acerca la rodilla elevada al codo, fortaleciendo el core y desafiando la coordinación.

Por último, el pike toe taps mantiene el patrón de elevar la cadera, pero exige un plus al llevar la mano sobre la plataforma hacia el pie contrario y levantar la pierna para aumentar la dificultad. En el retorno, se extiende completamente el cuerpo. Estos ejercicios aportan funcionalidad y potencia, alejándose de los habituales movimientos abdominales.

Cómo adaptar el entrenamiento de un campeón a tu rutina

Lewis Hamilton
La progresión gradual y la correcta ejecución de los ejercicios de Hamilton optimizan la prevención de lesiones y el rendimiento físico global

El método propuesto por Lewis Hamilton es accesible y puede integrarse en rutinas domésticas, ya que únicamente requiere el propio peso corporal y una superficie deslizante, como discos, toallas o medias sobre suelo liso, mencionó GQ. Esta característica permite que personas de diferentes niveles de condición física incorporen los ejercicios sin necesidad de equipamiento profesional.

La clave para adaptar el entrenamiento radica en ajustar la dificultad según la experiencia y las capacidades individuales. Quienes se inician pueden comenzar sin bandas de resistencia y limitar la amplitud de los movimientos, priorizando la correcta ejecución y el control postural antes de incrementar la intensidad. Los ejercicios funcionales propuestos —como el pike unilateral o la plancha lateral— pueden modificarse para reducir la carga, permitiendo una progresión gradual y segura.

Hamilton demuestra que, con recursos básicos y constancia, es posible desarrollar un core fuerte y funcional, esencial no solo para el automovilismo, sino para cualquier disciplina deportiva o actividad cotidiana que requiera estabilidad y control corporal. Este enfoque flexible facilita la adaptación de la rutina a diferentes objetivos: desde la prevención de lesiones hasta la mejora del rendimiento atlético.

El compromiso y la disciplina son factores determinantes en los resultados. Según entrenadores especializados en alto rendimiento, adoptar métodos validados por deportistas de élite y profesionales del deporte proporciona una base confiable y efectiva para quienes buscan fortalecer el core y optimizar su estado físico general. La regularidad, la técnica adecuada y la personalización de los ejercicios son elementos fundamentales para maximizar los beneficios de este tipo de entrenamiento.

Infografía sobre la rutina de core avanzada de Lewis Hamilton, mostrando ejercicios como pike y plancha lateral, superficies deslizantes y bandas de resistencia.
La rutina de core avanzada inspirada en Lewis Hamilton ofrece ejercicios funcionales con peso corporal para mejorar fuerza, control postural y rendimiento físico sin equipamiento especializado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

Lewis HamiltonFórmula 1Entrenamiento DeportivoFortalecimiento MuscularCore FitnessEntrenamiento Funcional,Newsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Forlán confesó cómo era convivir con Beckham en el Manchester United: “Era un fenómeno global”

El exdelantero uruguayo relató a FourFourTwo que compartir vestuario con el inglés implicaba una exposición mediática sin precedentes, aunque subrayó que el actual propietario del Inter Miami mantenía el foco en el grupo por encima del ruido

Forlán confesó cómo era convivir con Beckham en el Manchester United: “Era un fenómeno global”

Vanina Oneto, a 25 años del nacimiento de Las Leonas: “La vida es en manada, es más fácil si una está acompañada”

La ex jugadora y actual mánager de hockey en Boca Juniors reflexionó sobre sus medallas y el éxito, recordó los entrenamientos de Barrionuevo y Vigil y se refirió a la comparación con Gabriel Batistuta

Vanina Oneto, a 25 años del nacimiento de Las Leonas: “La vida es en manada, es más fácil si una está acompañada”

Mano a mano con el manager de Colapinto: su impacto por el road show, por qué Argentina está lista para la F1 y el futuro de Franco

Infobae habló con Jamie Campbell-Walter, quien representa al piloto de Alpine, y lo acompañó durante la exhibición en Palermo. “Así es como se organiza un evento”, destacó

Mano a mano con el manager de Colapinto: su impacto por el road show, por qué Argentina está lista para la F1 y el futuro de Franco

El espectacular triple sobre la chicharra de Michael Smith con el que Boca venció a San Martín y quedó a un paso de los cuartos

El escolta californiano logró el triunfo por 83-81 tras anotar de tres con tablero en el último segundo. El Xeneize está 2-0 en la serie ante los correntinos por la Reclasificación de la Liga Nacional de Básquet

El espectacular triple sobre la chicharra de Michael Smith con el que Boca venció a San Martín y quedó a un paso de los cuartos

Se terminó la jornada 16 y arden las posiciones del Torneo Apertura: cómo están los cruces de playoffs y la última fecha

La fase regular está pronta a culminar y solo resta que se dispute la jornada 9 pendiente, que se llevará a cabo este fin de semana, con cronograma a definir. Así están los cruces de octavos de final y la Tabla Anual que brinda un título

Se terminó la jornada 16 y arden las posiciones del Torneo Apertura: cómo están los cruces de playoffs y la última fecha
DEPORTES
Forlán confesó cómo era convivir con Beckham en el Manchester United: “Era un fenómeno global”

Forlán confesó cómo era convivir con Beckham en el Manchester United: “Era un fenómeno global”

Vanina Oneto, a 25 años del nacimiento de Las Leonas: “La vida es en manada, es más fácil si una está acompañada”

Mano a mano con el manager de Colapinto: su impacto por el road show, por qué Argentina está lista para la F1 y el futuro de Franco

El espectacular triple sobre la chicharra de Michael Smith con el que Boca venció a San Martín y quedó a un paso de los cuartos

Se terminó la jornada 16 y arden las posiciones del Torneo Apertura: cómo están los cruces de playoffs y la última fecha

TELESHOW
Vero Lozano tras ganar el Martín Fierro de la Moda 2026: “Es importante bancar la industria textil argentina”

Vero Lozano tras ganar el Martín Fierro de la Moda 2026: “Es importante bancar la industria textil argentina”

Brian Sarmiento versus Yipio en Gran Hermano Generación Dorada: quién es el último eliminado

El show de Gladys La Bomba Tucumana en su ingreso a Gran Hermano: entró cantando cumbia y llevó empanadas para todos

Reapareció Romina Orthusteguy, ex de Eduardo Carrera de Gran Hermano, y recordó el infierno que vivió junto a él

La pregunta de Anita Espasandín a Benjamín Vicuña y la reacción del actor: “¿Nos casamos?”

INFOBAE AMÉRICA

Un pueblo siciliano, menos de 100 habitantes y una boda falsa: cómo El Padrino transformó Savoca para siempre

Un pueblo siciliano, menos de 100 habitantes y una boda falsa: cómo El Padrino transformó Savoca para siempre

Un dispositivo convierte los gases contaminantes en electricidad: cómo funciona

El régimen de Irán afianza su relación con Rusia mientras Estados Unidos evalúa su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz

Crisis en Cuba: el turismo se desplomó un 48% en el primer trimestre del año y golpeó una de las principales fuentes de divisas del país

Kier Starmer enfrenta una votación sobre una posible investigación parlamentaria por el escándalo de Peter Mandelson