El reencuentro entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich durante la cena de la Fundación Libertad

El saludo Patricia Bullrich y Mauricio Macri

Referentes de la política y empresarios se encontraron durante la noche del lunes en la cena de la Fundación Libertad. La velada tuvo como invitados especiales al presidente Javier Milei y al titular del PRO, Mauricio Macri. Pese a que entre ellos no existió interacción, el ex presidente se reencontró con Patricia Bullrich.

La relación entre la senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA) y el jefe del PRO estaba rota desde hace rato. La distancia comenzó cuando Bullrich se alineó con Milei e impulsó una fusión partidaria mientras ella era ministra de Seguridad nacional. Desde entonces, comenzó un ida y vuelta de acercamientos, críticas y guiños.

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Finalmente, ambos se reencontraron en la cena de la Fundación Libertad. La ex funcionaria del Ejecutivo se acercó a la mesa de Macri para saludarlo. El titular del partido amarillo se levantó de su silla y la recibió con una sonrisa. Los dos se abrazaron e intercarmbiaron breves comentarios, para luego continuar con la cena.

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a su marido (Foto: Gustavo Gavotti)

El saludo que faltó fue el de Milei con Macri. De hecho, el mandatario lanzó algunas críticas a la gestión de Juntos por el Cambio durante su discurso.

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De igual forma, el principal objetivo del Presidente fueron los sectores de izquierda. “Mi más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato sufrido por el presidente Donald Trump. Estamos frente a un nuevo auge de la violencia política, muy en particular de la izquierda, en todo el mundo libre que debe ser detenido en sus inicios. Estamos ante un nuevo auge de la violencia política. No aceptan perder en la batalla por las ideas y en las urnas. No son compatibles con la democracia y deben ser castigados con todo el peso de la ley”, dijo al principio de su alocución.

Luego, continuó: “Los avances que hemos estado haciendo han sido tan grandes que no sólo hemos empezado a ganarles los debates porque también tuvimos que aprender a debatir con ellos, sino que comenzamos a ganarles en las urnas y eso los tiene profundamente violentos. No tienen problemas en recurrir a la violencia”.

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El ex presidente Mauricio Macri durante su participación en la Fundación Libertad (Foto: Prensa Fundación Libertad)

“Para ellos lo importante es su idea de colectivo. Para ellos los humanos son meras piezas en un tablero de ajedrez y no tienen problema en matarnos si lo ven necesario. Tenemos que dejarlos en evidencia. El objetivo de la charla de hoy es mostrar las ideas de la libertad funcionan”, completó al respecto.

En esa misma línea, habló Macri durante su conversación pública con Álvaro Vargas Llosa. “Siento que el populismo se está acabando acá y en la región”, expresó.

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Ante la consulta sobre el impacto de los recientes movimientos políticos en Venezuela, el ex mandatario subrayó que el proceso abierto “no es un punto de llegada, sino de partida”. Sugirió la importancia de sostener la presión internacional y de establecer un calendario electoral que permita restituir la normalidad institucional. En su perspectiva, “no está imperando un sistema democrático” en Venezuela y la solución exige pasos concretos.

El mensaje de Corina Machado en la cena (Foto: Prensa Fundación Libertad)

De esta manera, se proyectó un video de María Corina Machado, dirigente de la oposición venezolana. “Es un gran ejemplo para muchos de los dirigentes que hoy están acá”, sostuvo el ex presidente, quien remarcó la importancia de priorizar objetivos de largo plazo. En esa línea, recordó que Machado enfrentó una persecución sostenida por parte del gobierno venezolano y que, aun así, sostuvo su rol opositor.

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“Corina tuvo todo un Gobierno persiguiéndola, batallando como una gladiadora y de golpe ver este movimiento de los venezolanos, es muy positivo”, expresó Macri, atribuyendo al pueblo venezolano el mérito de haber recuperado la esperanza tras largos años de crisis. “Los venezolanos dijeron: ‘al menos salimos del punto del no retorno y tenemos esperanza’”.