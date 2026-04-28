Crimen y Justicia

Recoleta: un auto se prendió fuego en plena avenida Córdoba

El siniestro se produjo en el cruce de Callao. Las llamas ya fueron sofocadas pero hubo complicaciones en el tránsito

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Se incendió un auto en Córdoba y Callao

Un incendio ocurrido esta mañana generó alarma en el barrio porteño de Recoleta, donde un auto se prendió fuego en plena vía pública. A esta hora, las llamas ya fueron controladas.

Según las primeras informaciones, personal de Bomberos de la Ciudad fue desplegado durante la madrugada al cruce de las avenidas Callao y Córdoba tras el reporte de un vehículo incendiado.

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Dos bomberos con equipo de protección extinguen un coche en llamas que emite mucho humo en un cruce de calles por la noche, con pasos peatonales
El hecho ocurrió en Callao y Córdoba.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el incendio se había desatado en un Volkswagen Gol y trabajaron para sofocar las llamas.

Más tarde, intervino personal de la Comisaría Vecinal 2 B de la Policía de la Ciudad, que organizó el retiro del vehículo con un camión especial para despejar la calzada y normalizar el tránsito.

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