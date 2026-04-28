Temperaturas templadas, sin lluvias, pero con vientos: el tiempo para el AMBA y el resto del país

El SMN advirtió sobre fuertes vientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una semana de clima estable y temperaturas moderadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el último parte oficial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores no presentan alertas de precipitaciones significativas y mantienen valores térmicos templados, con algunas jornadas ventosas. Además, cinco provincias se mantienen en alerta amarilla por lluvias y vientos.

De acuerdo con el informe del SMN, el martes inició con cielos parcialmente nublados y una temperatura máxima de 20 °C y mínima de 10 °C. Los vientos soplan desde el sector oeste-noroeste, con velocidades entre 13 y 22 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h.

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El miércoles, la temperatura máxima ascenderá a 23 °C y la mínima se ubicará en 13 °C, con nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones baja, que no supera el 10 %. El viento se mantiene moderado, aunque las ráfagas persisten en el rango de 42 a 50 km/h. El jueves presentará condiciones similares, con una máxima de 22 °C y mínima de 10 °C, ausencia de lluvias y vientos leves a moderados.

La tabla de pronóstico meteorológico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, detalla las condiciones diarias, incluyendo temperaturas, probabilidad de precipitación, velocidad y dirección del viento, y ráfagas para los próximos siete días.

El viernes, el SMN prevé temperaturas entre 15 °C y 23 °C, sin lluvias y vientos suaves del oeste. El sábado se esperan valores térmicos de 12 °C a 20 °C, con viento y ráfagas que nuevamente alcanzan hasta 50 km/h. El domingo, la máxima se mantiene en 20 °C y la mínima descenderá a 10 °C, bajo condiciones de cielo parcialmente nublado y viento leve.

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El parte del Servicio Meteorológico Nacional no prevé precipitaciones relevantes durante todo el período, lo que sugiere una semana propicia para actividades al aire libre en la región del AMBA. Las ráfagas de viento, principalmente entre el miércoles y el sábado, constituyen el principal fenómeno meteorológico destacado en el informe.

En la provincia de Buenos Aires y durante todo el día, el cielo estará parcial y mayormente nublado. Sin embargo, en la noche se esperan lluvias en la zona costera que comprende entre Bahía Blanca y Necochea. A su vez, también habrá lluvias en el suroeste (Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles y Sierra de la Ventana).

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Para el miércoles, el frente tormentoso se trasladará en la mañana hacia el este y, en la tarde. estará ventoso en gran parte de la provincia. El jueves y el viernes estará parcialmente nublado. Mientras que el sábado volverán las lluvias en parte de la Costa Atlántica, desde Necochea hasta San Clemente del Tuyú. El domingo finalmente habrá nubosidad variable.

Las alertas en el resto del país

Las alertas en Argentina por lluvias y vientos

El SMN indicó que gran parte de Neuquén, el oeste de Río Negro y Chubut, y suroeste de Santa Cruz, junto a la zona costera santacruceña y chubutense, están bajo alerta amarilla por lluvias. En este sentido, las recomendaciones del organismo climatológico son las siguientes:

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Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Por fuertes vientos, la alerta amarilla afecta a las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y el suroeste de Mendoza, donde también hay alerta por viento Zonda. Por lo cual, las acciones a seguir son:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.