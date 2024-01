Conoce la historia del perro gamer, el primer animal que juega Nintendo en tiempo récord

Peanut Butter usa un mando adaptado con pocos botones.

Peanut Butter es un perro de raza Shiba que protagonizó un directo en el que ayudó a JSR_, creador de contenido, a pasar un videojuego de Nintendo en el menor tiempo posible y con un mando adaptado para él.

Este curioso logro se dio en medio del Awesome Games Done Quick 2024, en evento anual en el que participan ‘speedruners’ con diferentes transmisiones en vivo para que los espectadores hagan donaciones.

Los speedruners son gamers que se enfocan en pasar un juego en el menor tiempo posible, aunque esta es la primera vez que un perro asume el protagonismo y es quien se encarga de mover el mando.

Cómo el perro aprendió a jugar

Para que Peanut Butter consiguiera cruzar todo el juego, su dueño tuvo que entrenarlo durante un año y aprovechar un accesorio de Nintendo llamado Robotic Operating Buddy, o R.O.B., que fue diseñado para la NES y permitía a los jugadores tener un compañero robot para acceder a títulos de dos personas.

Lo que hizo JSR fue enseñarle a su perro a cómo usar un mando y a concentrarse en solo hacer esta actividad durante un tiempo largo, ofreciéndole comida como recompensa, por lo que antes de cada sesión de juego debe equilibrar su alimentación y tiempo de sueño, para que el animal no suba de peso y esté enfocado.

Peanut Butter fue entrenado durante un año para que pudiera usar un mando adaptado de videojuegos. (JSR_)

“Primero tuve que enseñarle a pulsar los botones cuando se le pedía, y eso fue fácil. Pero los perros tienen la capacidad de atención de un niño de tres años de edad, así que me llevó un año de entrenamiento diario, y yo utilizaba su comida como garantía. Ahora puede mantener pulsado el botón durante 20 o 30 segundos antes de empezar a inquietarse”, contó el streamer a IGN.

Cómo logró tener éxito el perro Peanut Butter

Para que la tarea fuera más sencilla, el mando que usa el animal está adaptado de tal manera que los botones tengan un tamaño grande y los pueda pulsar con precisión. Cuenta con botones A y B, uno que pulsa ambos al mismo tiempo y uno más de inicio.

El juego elegido por el speedruner para su perro es Gyromite, un título poco conocido de NES, pero que es compatible con el R.O.B. y que se adapta a las limitaciones que tiene el animal para mover un personaje en pantalla.

Lo que tiene que hacer Peanut Butter es elevar tuberías de color rojo y azul para que el personaje principal, un científico, cruce una serie de niveles y derrote enemigos. Una experiencia sencilla, pero ideal para mantener la atención del canino.

En el directo, JSR cruzó todo el juego en 26 minutos y 24 segundos con la ayuda de su perro, que llegó a su vida en 2020, luego de ser despedido de su trabajo y necesitar la compañía de alguien. Una decisión que al final le entregó a un compañero de juego que nadie más tiene.

“La gran restricción con él es que no está viendo el juego. Reacciona a mis órdenes. Así que los juegos como Mario Bros. u otros géneros de ese tipo no funcionan, porque es muy complicado para nosotros hacer los inputs. Pero estamos buscando ideas y habrá otros juegos. No será la única vez que aparezca”, dijo el streamer.

El creador de contenido cuenta que PB, como lo llama cariñosamente, ha asumido muy bien el entrenamiento y a pesar de estar en directo, con muchas luces y ruido a su al rededor, “lo hace muy bien siempre”, porque “está concentrado e inspirado y no tiene mucho sueño”, a diferencia de otros perros que podrían distraerse y querer levantarse para ir a jugar o pasear.