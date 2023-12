All I Want for Christmas Is You, la canción de Navidad más escuchada en Spotify este 2023

Los datos de Spotify indican que el tema fue reproducido 23 '701.697 veces en todo el mundo durante las 24 horas de Nochebuena.

Spotify, reveló cuáles fueron las canciones de Navidad más escuchadas en todo el mundo durante este 2023, un listado que es liderado por el icónico sencillo de Mariah Carey, All I want for Christmas Is you.

El servicio de música en línea, que cuenta con más 550 millones de usuarios, dio a conocer que las playlist navideñas en la plataforma experimentaron un incremento de 1.400% desde principios de noviembre del mismo año.

Mariah Carey y su clásico, no ceden el liderazgo

En este escenario de festividad musical, Mariah Carey reafirma su reinado con la canción que desde 1994 se ha convertido en un clásico moderno navideño.

La plataforma de música en streaming indica que este tema es el más reproducido en su categoría, sumando más de 1.600 millones de reproducciones hasta la fecha.

Además, el álbum de Mariah Carey, titulado Merry Christmas, ostenta el título del álbum navideño más vendido, con alrededor de 15 millones de copias a nivel mundial.

Artistas como Elvis Presley también han dejado su huella en la música navideña con lanzamientos como Elvis Christmas Album de 1957, pero es Carey con su éxito de 1994 quien encabeza actualmente las listas en Spotify.

De acuerdo con el portal TMZ, la canción registró durante esta Navidad el récord de la mayor cantidad de transmisiones en Spotify en un solo día.

Los datos de la plataforma indican que el tema fue reproducido 23 ‘701.697 veces en todo el mundo durante las 24 horas de Nochebuena.

Y lo más curioso es que el artista que ostentaba este mismo récord anteriormente era Carey, por la misma canción.

Es tal la popularidad de All I want for Christmas Is you, que hasta los hijos de la artista ya estarían cansados de escuchar este éxito musical navideño que está por cumplir 30 años de ser lanzado.

La artista compartió un video en Instagram, donde aparece acompañada de sus hijos, quienes parece que ya tuvieron suficiente de All I Want for Christmas is You

Canciones de Navidad más escuchadas en Spotify

Entre las canciones más destacadas en la temporada navideña, encontramos:

- All I Want for Christmas Is You (1994) - Mariah Carey.

- Last Christmas (1984) - Wham!

- Santa Tell Me (2014) - Ariana Grande.

- It’s Beginning to Look a Lot like Christmas (2011) - Michael Bublé.

- Rockin’ Around The Christmas Tree (1964) - Brenda Lee.

All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey encabeza las canciones navideñas en Spotify. (Foto Brent N. Clarke/AP)

Mientras que cuando se trata de nuevos éxitos navideños (lanzados en los últimos cinco años), estas canciones lideran las reproducciones a nivel mundial:

- Merry Christmas - Ed Sheeran y Elton John

- Santa, Can’t You Hear Me - Ariana Grande y Kelly Clarkson

- Christmas Tree Farm - Taylor Swift

- Like It’s Christmas - The Jonas Brothers

- Winter Wonderland - Spotify Singles de Laufey

Michael Bublé domina como el favorito de Navidad en Spotify con dos canciones top. (REUTERS/Kevin Light/File Photo)

Según Spotify, a nivel global los cinco artistas navideños más reproducidos son: Michael Bublé, Mariah Carey, Bing Crosby, Ariana Grande y Frank Sinatra.

En el caso de Michael Bublé, conocido por el sencillo It’s beginning to look a lot like Christmas, lanzado en 2011, es el único artista que cuenta con dos temas navideños entre los 15 más escuchados en Spotify. Los dos suman más de 1.500 millones de escuchas.

Además, cuenta con el álbum navideño más reproducido a nivel mundial este año es Christmas de Bublé, que también es el álbum navideño más reproducido de todos los tiempos en Spotify.

Por qué las estrellas pop lanzan villancicos

La estrategia de las estrellas pop de lanzar villancicos va más allá de la celebración de la festividad. Se considera una táctica efectiva para obtener ingresos adicionales en años en los cuales estos artistas no publican nuevo material.

De este modo, el espíritu navideño se convierte también en una oportunidad de negocio para las figuras de la música.