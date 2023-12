ASMR: videos relajantes en YouTube, Instagram y TikTok para acompañar la resaca

Frecuentemente, este fenómeno se caracteriza por una agradable sensación de hormigueo que se inicia en la cabeza y puede propagarse hacia la espalda. (infobae)

Susurros, uñas largas tocando cualquier objeto, juguetes de madera en un bowl lleno de agua. Para algunas personas puede sonar extraño, pero para otras, es un toda una experiencia sensorial. Se trata de los videos de ASMR que desde hace ya varios años han tomado cierta popularidad en redes sociales.

ASMR, siglas de “Autonomous Sensory Meridian Response” o “Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma” en español, es un fenómeno caracterizado por una sensación placentera de hormigueo que algunas personas experimentan en respuesta a diversos estímulos auditivos, visuales, táctiles o cognitivos.

Este fenómeno a menudo es descrito como un cosquilleo relajante que comienza en el cuero cabelludo y puede extenderse por la espalda y las extremidades.

Muchas personas con problemas para conciliar el sueño, acuden a este tipo de videos. (Instagram: crinkle)

Los videos de ASMR se han hecho muy populares en plataformas como YouTube, donde los creadores de contenido, conocidos como “ASMRtists”, utilizan una variedad de técnicas para inducir la sensación en los espectadores.

El propósito de estos videos y prácticas suele ser la relajación y el alivio del insomnio, la ansiedad o el estrés.

A pesar de su popularidad, la ciencia detrás del ASMR aún es un campo emergente, y se están llevando a cabo investigaciones para comprender mejor las bases neurológicas de este fenómeno y sus potenciales beneficios terapéuticos.

Atención personalizada y sopas de madera

Dentro del ASMR que se encuentra en plataformas como YouTube, TikTok o Instagram, existen varias categorías. Hay desde creadores de contenido que realizan videos de tres horas en los que solamente se dedican a tocar objetos como peluches, antifaces para dormir, espuma para afeitar, entre otros.

Una de las características principales en este tipo de videos es el sonido y la iluminación especial. (Instagram: asmrmoment)

Como hay quienes se meten en un personaje nuevo en cada producción para ofrecer una experiencia casi personalizada al usuario. Tal es el caso de Nadina Iona, una youtuber español con 1.6 millones de suscriptores.

Uno de sus videos más populares se titula “ASMR tu amiga te hace el skincare”, el cual tiene 9.8 millones de visualizaciones.

En este video, Nadina utiliza uñas extremedamente largas para que los sonidos de tapping (o simplemente de tocar objetos) sean captados por su micrófono y por supuesto, susurra.

“¿Qué tal, cómo ha ido la fiesta?”, es la pregunta que hace para arrancar pues el video de 13 minutos consiste en que ella recibe a su amiga (el usuario) después de una noche de fiesta y le realiza la rutina de cuidado de la piel.

Dentro del ASMR, hay varias categorías de videos. (Instagram: girlssoupgirlasmr)

En este proceso, utiliza varios productos, hace movimientos repetitivos y entabla una conversación imaginaria con su supuesta amiga. La idea de todo el video es que la persona se relaje y verdaderamente sienta que Nadina está acompañándolo.

Un usuario le comentó: “ya van varios días que me he quedado dormido con esa manera noble y DELICADA de tratarnos Nadina”. 552 me gusta y 8 respuestas tienen el comentario.

En YouTube basta con escribrir “ASMR” en el buscador para encontrar miles de videos con esta temática. Normalmente, su duración es de más de diez minutos y desde sus portadas, tiene que inspirar esa sensación de somnolencia.

Con los años, el ASMR se movilizó también a otras redes sociales como Instagram y TikTok, gracias a que se popularizaron los formatos verticales.

En estos casos, los creadores de contenido tienen muy poco tiempo para atraer a los usuarios dado que los reels y los videos en TikTok son más cortos.

Los creadores de contenido de este nicho se hacen llamar asmrtist. (Instagram: sleep_asmrtist)

Por eso optan por realizar transmisiones en vivo con frecuencia. En TikTok, por ejemplo, se ha convertido en toda una industria, donde los mismos creadores establecen horarios fijos para hacer sus lives.

Asimismo, pueden ganar dinero gracias a esta transmisiones dependiendo de los regalos que les envíen los espectadores.

Otros optan por utilizar plataformas como Patreon, ya que desconfían de las ganancias que TikTok les genera.

El ASMR ha logrado trascender como una subcultura digital hacia un fenómeno más amplio que ofrece relajación y alivio a quienes lo experimentan. Pese a las investigaciones en curso, su creciente popularidad refleja un interés generalizado por métodos alternativos de bienestar.