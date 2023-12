Disney+ se irá de todos los vehículos Tesla: detalles de la decisión de Musk

Usuarios de vehículos eléctricos Tesla no encuentran la aplicación Disney+ disponible en sus pantallas. (Bloomberg)

Elon Musk ha dejado claro que no desea mantener vínculos con Disney. Recientemente, expresó críticas acerbas tras la decisión de la empresa estadounidense de cancelar sus campañas publicitarias en X (antes Twitter). Como reacción, Musk ha tomado medidas contra la organización de entretenimiento.

Durante el fin de semana, varios propietarios de Tesla informaron que la aplicación Disney+ había desaparecido de las pantallas de cine de sus vehículos.

Electrek ha informado que, la semana pasada, una fuente relacionada con Tesla comunicó a Disney+ que la aplicación de la plataforma sería eliminada de los vehículos de la marca, sin ofrecer detalles sobre las razones de esta decisión.

Aquellos propietarios de Tesla que no hayan utilizado Disney+ en sus vehículos todavía tienen la posibilidad de acceder a la plataforma de streaming utilizando el navegador integrado de Tesla.

A pesar de retirar la app, Tesla ofrece alternativa para usar Disney+ mediante el navegador del coche. (X)

La retirada de Disney de su apoyo financiero a Elon Musk se relaciona con una serie de comentarios realizados por este último en la plataforma X.

Musk mencionó que “existen comunidades judías que fomentan el odio contra los blancos”, un comentario que luego calificó como “una de las cosas más tontas que he hecho en la plataforma”.

Pese a su disculpa posterior, Disney no se ha mostrado convencido y ha decidido no reanudar sus campañas publicitarias. Este conflicto se enmarca dentro de la disputa entre Musk y Bob Iger, quien es conocido por haber sido CEO de The Walt Disney Company y por haber regresado a ese rol en noviembre de 2022.

Musk insultó a los ex anunciantes

Durante su participación en la conferencia DealBook a finales de noviembre, Elon Musk comenzó con un tono ligero, marcado por risas nerviosas y chistes sobre sí mismo y sus empresas.

Sin embargo, la conversación se tornó seria al abordarse el tema de sus recientes comentarios antisemitas en X y las dudas sobre si su empresa aguantaría el boicot de los anunciantes.

Después de afirmaciones polémicas de Musk, Disney cortó apoyo financiero manteniendo la distancia con el empresario. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Musk se mostró desafiante ante la posibilidad de que las empresas le presionen a través de la publicidad, diciéndole al entrevistador Andrew Ross Sorkin, “espero que se detengan. No hagas publicidad”. Y agregó enfáticamente: “Si alguien va a intentar chantajearme con publicidad, chantajearme con dinero, que se vaya a la mierda. Vete a la mierda. ¿Está claro? Espero que lo sea”.

Durante el evento, también mencionó directamente a Bob Iger, quien había hablado previamente sobre su preferencia de no asociar a Disney con Musk, diciendo: “Hola Bob, si estás entre la audiencia”.

Llamadas automáticas al 911 en Tesla

En apenas unos días Tesla lanzará su actualización navideña, la última de 2023 y la cual traerá algunos cambios importantes, incluido uno que permite a los estos vehículos eléctricos llamar a emergencias automáticamente si las bolsas de aire del automóvil se activan durante un accidente.

Una medida que ha sido destacada como un avance importante en la funcionalidad de respuesta ante las situaciones críticas que podrían enfrentar estos coches.

La actualización de software de Tesla permitirá ajustar viajes con paradas intermedias y supercargadores. REUTERS/Mike Blake

Otras funciones nuevas

Planificar un viaje con diferentes paradas

Hasta la fecha solo se podía enviar una ubicación al coche Tesla a través de la app desarrollada por esta compañía y la ruta se generaba.

Con la actualización, ahora se podrá indicar diferentes paradas y se calculará también paradas de carga en Superchargers, en caso de ser necesarias.

La navegación ahora incluye radares, señales de alto y semáforos. (Tesla)

Advertencia de radares en ruta

Aún no son claros sus detalles y se desconoce si solamente estará disponible en Estados Unidos en una primera instancia, esta función ha sido muy solicitada por los usuarios de Tesla porque mostrará en la ruta diversos avisos a través de símbolos como radares, paradas, semáforos, entre otros.

Además, para dicha opción se requerirá tener contratado el servicio de conectividad premium.