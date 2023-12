Cómo crear tu resumen del año en el celular y hacerlo viral en TikTok e Instagram

En TikTok se encuentra la plantilla de CapCut. (TikTok)

El año 2024 está a la vuelta de la esquina. Así que muchas personas ya están publicando videos resúmenes de cómo fue su 2023 en redes sociales como Instagram y TikTok.

Los recaps son hechos a través de plantillas producidas por creadores de contenido en Instagram que utilizan sonidos virales como el conocido “2023 season” o por plantillas recomendadas por TikTok que se realizan desde CapCut. No obstante, siempre está la opción de hacer una recopilación con un estilo propio en otras apps de edición como YouCut.

Plantillas de CapCut

2023 Recap Taylor’s Version

Como era de esperarse mucho de los videos resúmenes están acompañados de la música de Swift, quien fue la cantante más escuchada a nivel mundial en 2023 y seleccionada como Persona del Año por la revista Time.

Para realizar un resumen del año al ritmo de un remix de ‘exile’, ‘Anti-hero’, ‘Bad Blood’ y más temas de Taylor, se deben seguir estos pasos.

Se necesitan 100 clips de videos para realizar este recap. (TikTok)

- Descargar TikTok y CapCut.

- En TikTok, buscar la cuenta tipsforcreators.

- Ingresar a la carpeta de video llamada Trending templates 2023.

- Seleccionar 2023 Recap Taylor’s Version.

- En el video aparece una pestaña con el logo de CapCut, el usuario debe seleccionarla.

- Luego, la aplicación de edición se abrirá con la plantilla del recap.

- Reemplazar los videos y fotos con contenido propio.

- Guardar y si el usuario lo desea, compartir.

De esta forma todos los videos y fotos que se haya seleccionado, estarán coordinados con el ritmo de la música. Asimismo, en dicho perfil de TikTok, hay más plantillas y audios para hacer un recap, si el estilo del usuario va más con Coldplay, Smooth Operator, el trend de Wes Anderson o Makeba.

Plantillas de Instagram

La edición puede realizarse desde la red social. (Instagram)

Si al contrario, la persona no tiene intención de instalar más aplicaciones, tiene la opción de realizar todo el proceso de edición desde Instagram:

- Buscar el perfil de mauryadi18 en Instagram.

- En su pestaña de Reel, seleccionar el que se llama 2023 recap sound, el cual tiene el conocido audio de “and with that, 2023 season comes to an end”.

- Seleccionar en Usar plantilla.

- Desde la misma aplicación de Instagram, se abrirá la página de edición, donde el usuario tiene que reemplazar los videos del reel por unos propios.

- Guardar como borrador o publicar.

Se necesitan 60 fotos. (Instagram)

Crear un propio recap

Para quienes prefieren hacer un recap a su propio estilo y ritmo, pueden descargar diversas aplicaciones de edición y ponerse manos a la obra.

Si desean subirlo a redes, lo único que deben tener en cuenta es su duración:

- En Tik Tok, se pueden subir videos de hasta 3 minutos.

-Duración de los vídeos en el feed de Instagram es de 3 segundos a 60 minutos, cuando se trata de lives. Los reels son de 15 a 90 segundos y en historias de 1 a 60 segundos.

Con eso en mente, en aplicaciones como YouCut, la edición es bastante sencilla: basta con crear un nuevo proyecto, añadir las fotos y videos que se deseen, la música de fondo y listo.

La edición de videos en la app es bastante sencilla. (infobae)

Recaps en redes sociales

La popularidad de los recaps en Instagram y TikTok se puede atribuir a varios factores que responden a las tendencias actuales de consumo de contenido digital:

Naturaleza visual y dinámica

Los recaps aprovechan el componente visual fuerte de ambos Instagram y TikTok para resumir experiencias, eventos o contenidos de manera atractiva y concisa.

Inmediatez y brevedad

En una era donde el tiempo es valioso, los recaps ofrecen a los usuarios la posibilidad de ponerse al día rápidamente con eventos o contenidos sin necesidad de invertir mucho tiempo.

Personalización

Los usuarios disfrutan de poder crear y compartir su propia narrativa o perspectiva de eventos, lo que les permite conectar de manera más personal con sus seguidores.