Tecno

El secreto de los robots de compañía para hombres y mujeres: un amor automatizado de fondo

El robot U1 de UBTECH utiliza memoria adaptativa para evolucionar junto a su dueño y reforzar vínculos afectivos, junto a inteligencia artificial

Guardar
Google icon
Robot con IA emocional
La IA emocional permite que los robots detecten y respondan a las emociones, mejorando la convivencia con los usuarios. (Composición/UBTECH Robotics)

En el panorama tecnológico actual, la frontera entre la interacción humana y la automatización se ha vuelto cada vez más difusa. El éxito comercial de dispositivos como el robot de compañía U1 de UBTECH no responde únicamente a su capacidad de desplazamiento o su acabado realista, sino a una innovación fundamental: la integración de la inteligencia artificial (IA) emocional.

La IA emocional

La IA emocional, también conocida como computación afectiva, es una rama de la inteligencia artificial diseñada para detectar, procesar y responder a las emociones humanas. A diferencia de la IA tradicional, que se limita a ejecutar comandos lógicos o procesar lenguaje natural (NLP) de manera técnica, la IA emocional analiza múltiples parámetros biométricos y contextuales —como el tono de voz, la velocidad del habla, la expresión facial y la micro-gestualidad— para interpretar el estado anímico del interlocutor.

PUBLICIDAD

Según investigaciones del MIT Media Lab, la computación afectiva permite que las máquinas no solo ejecuten tareas, sino que comprendan el “porqué” detrás de la comunicación, construyendo puentes de empatía que son esenciales para la aceptación social de los robots en el entorno doméstico.

Mano robótica blanca y plateada entregando una taza blanca a una mano humana con arrugas suaves. Fondo difuminado de ambiente doméstico moderno con una tablet.
La computación afectiva analiza voz, gestos y contexto para interpretar el estado anímico humano y adaptarse a cada situación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El motor de la compañía moderna

El “secreto” del éxito de robots como el U1 radica en la creación de un vínculo duradero. Al utilizar algoritmos de aprendizaje profundo, estos dispositivos son capaces de registrar patrones afectivos a lo largo del tiempo. Esto permite una memoria adaptativa donde el robot no responde siempre igual, sino que evoluciona junto con su dueño, ofreciendo refuerzos positivos cuando detecta frustración o manteniendo una actitud sosegada ante señales de fatiga.

PUBLICIDAD

Como señalan diversos expertos en robótica social, la clave no es la perfección del robot, sino su capacidad de sincronía emocional. La consultora Gartner Research indica que la adopción masiva de tecnología robótica personal depende críticamente de la capacidad de estos dispositivos para proporcionar una "experiencia de usuario afectiva" que reduzca la fricción psicológica de convivir con una máquina.

Un récord en preventas

El modelo U1 ilustra de manera concreta el interés del mercado por esta tecnología. A nivel técnico, el dispositivo se presenta en dos variantes: un modelo masculino de 183 cm y 42 kg, y un modelo femenino de 168 cm y 35,2 kg. Ambos están equipados con 88 grados de libertad en sus articulaciones, conectividad Wi-Fi, memoria encriptada de forma local y una batería con autonomía de 2 a 4 horas por carga.

El modelo U1 registró más de 3.800 pedidos anticipados y recaudó más de 10 millones de yuanes en solo diez días. (@UBTECHRobotics/X)
El modelo U1 registró más de 3.800 pedidos anticipados y recaudó más de 10 millones de yuanes en solo diez días. (@UBTECHRobotics/X)

A pesar de que su enfoque no es el trabajo doméstico, sino la presencia continua y el acompañamiento, el U1 ha generado un impacto comercial sin precedentes. En los primeros 10 días de haber iniciado su fase de reservas (más de 62.000 dólares), el dispositivo superó los 3.800 pedidos anticipados, recaudando más de 10 millones de yuanes solo en esta etapa.

Esta cifra es especialmente reveladora para UBTECH, considerando que durante todo el año anterior la empresa vendió un total de 1.079 robots humanoides en todos sus segmentos. Este abismal salto en las cifras confirma que la demanda por asistentes dotados de IA emocional supera con creces a la de los modelos puramente utilitarios e industriales en este sector de consumo doméstico.

Más allá de la eficiencia: el valor de la presencia

Es importante distinguir la IA emocional de la mera simulación. Mientras que los sistemas de voz convencionales funcionan bajo demanda, el U1 y sus similares operan bajo el principio de presencia continua. Su valor de mercado no reside en la resolución de problemas lógicos, sino en la mitigación de la soledad y la provisión de un "espejo" emocional que valida la experiencia del usuario.

El éxito comercial de la IA emocional supera ampliamente a los modelos utilitarios e industriales en el sector del consumo doméstico. (Reuters)
El éxito comercial de la IA emocional supera ampliamente a los modelos utilitarios e industriales en el sector del consumo doméstico. (Reuters)

En conclusión, el fenómeno de ventas de estos robots demuestra que el futuro de la robótica no reside únicamente en la potencia de cómputo, sino en la delicadeza con la que las máquinas logran interpretar la complejidad emocional humana. La IA emocional se consolida, así, como el activo más valioso de la industria del servicio personal.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialIA emocionalRobots humanoidesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Silent Hill 2 Remake trae su distopía digital de 2084 a Nintendo Switch 2: cuál es la historia

Observer System Redux transporta al usuario al año 2084, un escenario dominado por la decadencia y la desesperanza

Silent Hill 2 Remake trae su distopía digital de 2084 a Nintendo Switch 2: cuál es la historia

Shakira y el actor mexicano Manuel García-Rulfo: cómo saber si las fotos son reales o falsas

Google Lens es una herramienta de búsqueda visual que rastrea en qué sitios web aparece esa imagen y cuándo se publicó

Shakira y el actor mexicano Manuel García-Rulfo: cómo saber si las fotos son reales o falsas

Cómo ver partidos de Argentina, Portugal y RD Congo sin que tu internet se desconecte

Las transmisiones en vivo consumen gran cantidad de ancho de banda, por lo que preparar la red antes del partido puede mejorar la experiencia de visualización

Cómo ver partidos de Argentina, Portugal y RD Congo sin que tu internet se desconecte

Sitios web y apps para ver partidos de grupos del Mundial 2026 gratis: por qué son peligrosas

Aplicaciones no oficiales suelen solicitar permisos excesivos y manipular archivos en los dispositivos

Sitios web y apps para ver partidos de grupos del Mundial 2026 gratis: por qué son peligrosas

OpenAI cerró 2025 con ingresos de USD 13.000 millones y una pérdida neta de USD 39.000 millones

El balance auditado atribuyó el resultado a un ajuste extraordinario por la reestructuración corporativa, mientras la inversión en investigación y desarrollo concentró la mayor parte del gasto anual y aceleró la expansión de costos

OpenAI cerró 2025 con ingresos de USD 13.000 millones y una pérdida neta de USD 39.000 millones

DEPORTES

La contundente respuesta de un jugador de RD Congo al ser consultado sobre su plan para detener a Cristiano Ronaldo

La contundente respuesta de un jugador de RD Congo al ser consultado sobre su plan para detener a Cristiano Ronaldo

El álbum de fotos de la selección argentina tras ganarle a Argelia: la pose del Dibu Martínez que se volvió viral

La estrella internacional que no juega el Mundial y aprovechó para visitar Argentina: sus guiños a Boca y a River

El blooper del presidente del Atlético de Madrid al hablar sobre el futuro de Julián Álvarez: “Cómo no va a conocer a la figura”

Boca Juniors y Edinson Cavani acordaron la rescisión anticipada del contrato: el gesto del uruguayo que sorprendió

TELESHOW

La canción de Paulo Londra que lo une a la historia de Dibu Martínez en medio del Mundial 2026

La canción de Paulo Londra que lo une a la historia de Dibu Martínez en medio del Mundial 2026

Wanda Nara celebró el egreso de su hija junto a Martín Migueles: la postal familiar que dio que hablar

La preocupación de Juana Repetto por el accidente doméstico que sufrió uno de sus hijos: “Un momento re feo”

Flor Vigna se sumó a Only Fans con una jugada sesión de fotos: “Mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo”

Mercedes Morán reveló un delicado hallazgo sobre la historia de su mamá: “Nunca lo pude hablar con ella”

INFOBAE AMÉRICA

Brasil cierra el círculo regulatorio: las redes sociales deberán tener sede y representante legal para operar en el país

Brasil cierra el círculo regulatorio: las redes sociales deberán tener sede y representante legal para operar en el país

Descubren en un meteorito pistas inéditas sobre el interior de Marte: qué revela sobre su historia geológica

El presidente Abinader convocará al Consejo de Gobierno y a los alcaldes por la temporada ciclónica

Tragedia en Honduras: Siete policías mueren y más de 20 resultan heridos en fatal accidente con rastra en Comayagua

Congresista de EE.UU exige acelerar investigación del accidente aéreo en Honduras donde murió reconocido artista garífuna