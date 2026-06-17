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Shakira y el actor mexicano Manuel García-Rulfo: cómo saber si las fotos son reales o falsas

Google Lens es una herramienta de búsqueda visual que rastrea en qué sitios web aparece esa imagen y cuándo se publicó

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Están circulando imágenes de la cantante colombiana con un actor mexicano. REUTERS/Ricardo Moraes/File Photo
Están circulando imágenes de la cantante colombiana con un actor mexicano. REUTERS/Ricardo Moraes/File Photo

Han empezado a circular unas fotografías donde presuntamente aparece Shakira acompañada con el actor mexicano, Manuel García-Rulfo en Los Ángeles, Estados Unidos; incluso supuestamente besándose. Debido al alcance de las imágenes, queremos revisar si es verdad y enseñar cómo hacerlo usando Google.

La compañía Google cuenta con dos herramientas de fácil acceso para identificar si una imagen es falsa, generada por inteligencia artificial o real.

Google Lens para identificar si una foto es falsa o real

La primera herramienta para identificar fotos falsas o reales es Google Lens. Integrada de forma nativa en el navegador Chrome y disponible como aplicación móvil independiente, permite realizar una búsqueda inversa de imágenes: el usuario sube la fotografía en cuestión —o pega su URL— y el sistema rastrea en qué otros sitios web aparece esa imagen, cuándo se publicó por primera vez y si existen versiones previas o contextos distintos.

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En Chrome para escritorio, basta con hacer clic derecho sobre la imagen y seleccionar “Buscar imagen con Google Lens”; en dispositivos móviles, la misma opción aparece al mantener pulsada la fotografía en cualquier página web.

Quién es Manuel García-Rulfo, el presunto nuevo amor de Shakira
Manuel García-Rulfo es un actor mexicano que habría estado con Shakira recientemente. (Composición fotográfica/AP/Noticiero El salvador/Deuxmoi)

Una vez dentro de los resultados, la pestaña “Acerca de esta imagen” concentra el historial de la foto: fecha de primera indexación en Google, sitios donde fue publicada y referencias de medios de comunicación u organizaciones de verificación de datos que la hayan analizado.

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Qué revela la función “Acerca de esta imagen”

Esa pestaña es, precisamente, la segunda herramienta. Accesible también desde Google Imágenes —al pulsar los tres puntos que aparecen sobre cualquier resultado visual—, “Acerca de esta imagen” va más allá de la búsqueda inversa: examina los metadatos del archivo fotográfico, que registran datos sobre la fecha de creación, el dispositivo utilizado y el autor.

Entre esos metadatos puede constar si la imagen fue generada con herramientas de inteligencia artificial, incluyendo la marca de agua digital que Google incorpora a las imágenes producidas con sus propios sistemas de IA.

La función también verifica si el archivo contiene credenciales del estándar C2PA —siglas de la Coalición para la Procedencia y Autenticidad del Contenido, un consorcio integrado por empresas como Adobe, Microsoft, OpenAI, Amazon e Intel, entre otras—, que registra de forma encriptada el origen y el historial de edición de una imagen.

Google Lens busca la imagen en Google y presenta un resumen de la información disponible. (Instagram: deuxmoi / Google Lens)
Google Lens busca la imagen en Google y presenta un resumen de la información disponible. (Instagram: deuxmoi / Google Lens)

Si la fotografía fue creada o alterada con herramientas adheridas a ese estándar, Google puede mostrar una etiqueta que lo indica.

Respecto a la presunta imagen de Shakira con Manuel García-Rulfo, no hay información oficial de ninguno de los dos equipos trabajo de los artistas que contribuya a confirmar una posible relación.

YouTube agrega etiquetas para identificar videos hechos con IA

YouTube combina tres tipos de señales para identificar el contenido generado con IA. La primera son algoritmos internos de detección que evalúan si un video contiene material fotorrealista generado por IA en proporción significativa, aunque la plataforma no precisó el umbral técnico exacto que activa el etiquetado.

La segunda es SynthID, la tecnología de marca de agua imperceptible desarrollada por Google DeepMind, que se incrusta en los datos de píxeles durante el proceso de generación —no en los metadatos del archivo— y sobrevive a compresiones, recortes y ajustes de color.

Google incorporó SynthID en más de 100 mil millones de imágenes y videos a través de sus productos; desde mayo de 2026, empresas comoOpenAI, Nvidia, Kakao y ElevenLabstambién adoptaron el estándar.

YouTube integra diversas herramientas para identificar contenido hecho por IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
YouTube integra diversas herramientas para identificar contenido hecho por IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La tercera señal son los metadatos del estándar C2PA —Coalición para la Procedencia y Autenticidad del Contenido—, que incorpora un registro criptográfico del origen del archivo, la herramienta utilizada para crearlo y su historial de edición.

En YouTube Shorts, se muestra como una superposición sobre el propio video. Para contenido no fotorrealista, animado o con alteraciones leves, la etiqueta permanece en la descripción expandida.

En la mayoría de los casos, los creadores pueden impugnar el etiquetado si consideran que su contenido fue identificado de forma incorrecta, mediante la opción de actualizar el estado de divulgación en YouTube Studio.

Sin embargo, la etiqueta es permanente e irrevocable en dos situaciones: cuando el video fue creado con las propias herramientas de IA de YouTube —Veo, Dream Screen o Gemini Omni— y cuando el archivo contiene metadatos C2PA que certifican que el contenido es íntegramente generado por IA.

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