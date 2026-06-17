Cómo ver partidos de Argentina, Portugal y RD Congo sin que tu internet se desconecte

Portugal y RD Congo se enfrentan por el Mundial 2026. (Composición Infobae)

Los partidos del Mundial 2026 suelen concentrar a millones de personas frente a las pantallas y, con ello, aumentan las probabilidades de sufrir interrupciones en las transmisiones por internet. Sin embargo, existen varias medidas que pueden ayudar a reducir los cortes y mejorar la estabilidad de la conexión en partidos de Argentina, Portugal y RD Congo.

Desde utilizar una conexión por cable hasta disminuir la calidad del video o reiniciar el router, pequeños ajustes pueden marcar la diferencia y evitar que la imagen se congele en los momentos más importantes del partido.

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Conectarse por cable sigue siendo la opción más estable

Aunque las conexiones WiFi ofrecen comodidad, siguen siendo más vulnerables a interferencias y pérdidas de señal. Por ello, una de las recomendaciones más efectivas consiste en utilizar un cable Ethernet para conectar directamente el televisor inteligente, la computadora o la consola al router.

Conectar el cable Ethernet a tu televisor te pueda dar un mejor internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de conexión proporciona una transmisión más estable y reduce significativamente los problemas de latencia y desconexiones. Además, evita que factores como las paredes, otros dispositivos electrónicos o las redes vecinas afecten la calidad del servicio.

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Para quienes tienen la posibilidad de hacerlo, esta sigue siendo la alternativa más fiable para seguir partidos en vivo.

La red WiFi de 5 GHz puede mejorar la experiencia

Cuando el uso de un cable no es posible, una opción consiste en conectarse a la red WiFi de 5 GHz, disponible en la mayoría de routers modernos.

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Generalmente, esta red aparece con nombres similares a la conexión principal, pero acompañados de las denominaciones “5G” o “5 GHz”. La ventaja principal es que ofrece mayores velocidades y suele estar menos congestionada.

Sin embargo, esta frecuencia tiene un alcance menor, por lo que se recomienda utilizarla en habitaciones cercanas al router y con la menor cantidad posible de obstáculos entre ambos dispositivos.

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Usar la red 5 GHz de tu router puede ayudarte a que tenga mayor velocidad de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir la calidad de imagen puede evitar interrupciones

Las plataformas de streaming suelen ofrecer contenido en diferentes resoluciones. Aunque las opciones en 4K o Full HD brindan una mayor calidad visual, también requieren una conexión más estable y un mayor consumo de datos.

Si la transmisión presenta cortes frecuentes, una alternativa consiste en acceder a la configuración del reproductor y reducir la calidad a 720p.

Aunque la diferencia visual puede ser perceptible en pantallas grandes, esta medida ayuda a mantener una reproducción más fluida y evita que la imagen se detenga constantemente.

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Limitar el uso de internet en otros dispositivos

El ancho de banda disponible en una vivienda es compartido por todos los equipos conectados a la red.

Por ello, actividades como descargar videojuegos, actualizar aplicaciones o reproducir videos en otros dispositivos pueden afectar la estabilidad de la transmisión del partido.

Si varios dispositivos de tu hogar están usando internet al mismo tiempo, esto puede limitar su velocidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerrar programas innecesarios, detener descargas en segundo plano y reducir el uso simultáneo de internet durante el encuentro son medidas que contribuyen a liberar recursos y mejorar el rendimiento general de la red.

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Reiniciar el router puede solucionar problemas temporales

Una de las recomendaciones más habituales para mejorar el funcionamiento de una conexión consiste en reiniciar el router.

Con el paso del tiempo, estos dispositivos acumulan procesos y pueden experimentar pequeñas fallas que afectan su desempeño. Apagar el equipo, desconectarlo de la corriente durante unos 30 segundos y volver a encenderlo permite restablecer varios de esos procesos internos.

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Esta acción sencilla puede ayudar a recuperar estabilidad y mejorar la velocidad de conexión antes del inicio del partido.

Reiniciar el router es una de las mejores opciones si tu internet va lento.

Qué aplicaciones puedo usar para ver por internet el partido entre Portugal y RD Congo

Los aficionados que deseen seguir el partido entre Portugal y RD Congo desde dispositivos móviles, computadoras o televisores inteligentes cuentan con varias plataformas oficiales de transmisión, dependiendo del país en el que se encuentren.

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En países como Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay, algunas de las principales opciones son:

Disney+ Premium , que integra la señal de ESPN y ofrece varios encuentros del torneo.

DGO , la plataforma de DirecTV, que posee los derechos de transmisión de los 104 partidos del Mundial 2026.

Paramount+, servicio que transmite el campeonato en determinados mercados de Sudamérica gracias a acuerdos con DSports.

En Estados Unidos, una de las alternativas oficiales es:

Peacock, plataforma que ofrece la cobertura en español de Telemundo Deportes.

Mientras que en México, los aficionados pueden seguir los encuentros mediante:

ViX, servicio de streaming que cuenta con los derechos de transmisión del torneo.