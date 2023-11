Qué significa para Android que Apple adopte el estándar RCS

RCS, o Rich Communication Services, es un estándar de mensajería que ofrece una serie de ventajas sobre los mensajes SMS y MMS tradicionales. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Apple pone fin a la incompatibilidad entre iMessage y los mensajes de texto de Android. A finales de 2024, los usuarios de dichos sistemas podrán enviarse mensajes, independientemente del dispositivo que utilicen. Esto debido a que la compañía cupertina anunció que sus dispositivos iPhone y iPad tendrán soporte para el estándar de mensajería RCS (Rich Communication Services).

Es importante destacar que esta adopción no significa que la compañía esté abandonando su aplicación de mensajería iMessage. Esta plataforma seguirá siendo exclusiva de los dispositivos Apple, pero la llegada de RCS optimizará la experiencia de los usuarios de Android al intercambiar mensajes con usuarios de iPhone.

“Creemos que RCS Universal Profile ofrecerá una mejor experiencia de interoperabilidad en comparación con SMS o MMS. Esto funcionará junto con iMessage, que seguirá siendo la mejor y más segura experiencia de mensajería para los usuarios de Apple”, dijo un portavoz de la empresa.

El estándar podría mejorar la interoperabilidad entre Android y Apple. (Archivo)

Qué es el estándar RCS y qué significa para Android

Los usuarios de iPhone y Android que intercambian mensajes se enfrentan a una serie de limitaciones, como la imposibilidad de ver si el otro está escribiendo o si ha leído el mensaje. La llegada de RCS podría resolver estos problemas, ofreciendo una experiencia de mensajería más fluida.

El estándar debería ofrecer una serie de ventajas para los usuarios de iPhone y Android, como la confirmación de lectura, los indicadores de estado o la transferencia de archivos de gran tamaño. Sin embargo, no está claro si las burbujas de los mensajes de Android seguirán siendo de color verde, como ocurre actualmente.

Sin embargo, los mensajes entre usuarios de iPhone seguirán utilizando el esquema cerrado de iMessage, que ofrece un nivel de privacidad y seguridad diferente a Android, dado que presume implementar un cifrado de extremo a extremo superior y protección avanzada de datos.

iMessage tiene la posibilidad de visualizar confirmaciones de lectura de envío de stickers. (Apple)

El anuncio de la adopción de RCS por parte de Apple se produce después de que la Comisión Europea (CE) abriera una investigación sobre la empresa por su negativa a permitir que los usuarios de Android utilicen iMessage. Google, por su parte, ha pedido a la CE que obligue a Apple a abrir iMessage a los usuarios de Android.

Nothing chats

La compañía tecnológica, Nothing, presentó su plataforma de chats la semana pasada. La app era capaz recibir y enviar mensajes a través de iMessage en un dispositivo Android gracias a la tecnología de Sunbird.

No obstante, la empresa anunció hace pocos días que retiraba la nueva aplicación de mensajería de la tienda de aplicaciones de Google para “corregir varios errores” relacionados con la tecnología de Sunbird, que podían resultar en fallos de seguridad y privacidad.

Así lo ha detallado el fabricante en una publicación en X, en la que también ha pedido disculpas por el retraso y ha asegurado que continuarán trabajando para hacer “lo correcto para los usuarios”.

Nothing Chats duró menos de una semana en la tienda de aplicaciones de Google. (Europa Press)

Según detalló Nothing en un comunicado, la arquitectura de Sunbird utiliza un sistema para enviar mensajes a otros usuarios “sin almacenarlos en ningún punto de su recorrido”, por lo que los mensajes solo se almacenan en el dispositivo. También explicó que los mensajes de chat están cifrados de extremo a extremo, por lo que ni Sunbird ni Nothing pueden acceder al contenido que se envía en Nothing Chats.

No obstante, tras analizar la aplicación, algunos usuarios y expertos en ciberseguridad han advertido sobre la falta de privacidad y seguridad de Nothing Chats, alegando que la tecnología de Sunbird no cifra los mensajes de extremo a extremo y que, por tanto, se puede acceder a los datos del usuario, así como a las imágenes y archivos adjuntos que se envían a través del chat.

Con información de Europa Press