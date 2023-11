Crunchyroll agrega juegos móviles a su suscripción

El servicio de juegos moviles estará disponible para los miembros de Crunchyroll Mega y Ultimate Fan en más de 200 países y territorios donde funciona este servicio de streamig especializado en anime.

Crunchyroll, el popular servicio de transmisión de anime propiedad de Sony, está dando un paso hacia el mundo de los juegos móviles con el lanzamiento de Crunchyroll Game Vault, en más de 200 países.

Una nueva función, que se asemeja a la reciente apuesta de un gigante del sector como Netflix, ofrece a los suscriptores de los niveles Mega Fan (9,99 dólares por mes) y Ultimate Fan (14,99 dólares por mes) la oportunidad de acceder a una selección de juegos de forma gratuita.

De hecho, a partir de hoy, estos usuarios con las suscripciones de mayor costo podrán acceder a este nuevo servicio que se lanza con cinco títulos, los cuales son:

- Captain Velvet: The Jump+ Dimensions: Es un juego de acción táctica centrado en la historia del joven Damien, un chico que tiene que afrontar el mudarse de Francia a Japón, dejando atrás todo lo que conoce para adaptarse a una nueva cultura.

- River City Girls: Es un título de acción de estilo beat’em up cooperativo y estética retro en el que dos chicas deben enfrentarse al barrio a través de las técnicas más devastadoras y todo tipo de armas.

- Wolfstride: Es un juego de rol sobre tres viejas amistades que se enfrentan a un momento decisivo en sus vidas.

- Behind the Frame: The Finest Scenery”: Es una novela visual independiente aclamada por la crítica.

- “Inbento”: Es un título de rompecabezas con temática gastronómica.

Y al igual que en Netflix o Apple Arcade, todos estos juegos serán gratuitos y no requerirán compras dentro de la aplicación que cuenta con la biblioteca de anime más grande del mundo, la cual incluye más de 24.000 horas de contenido.

Juegos para los fans del anime

Por ahora Crunchyroll Game Vault solo tiene disponibles cinco títulos. (Crunchyroll)

Lo que distingue a esta iniciativa es el enfoque de la compañía en juegos móviles que están diseñados específicamente para los fanáticos del anime y el entretenimiento inspirado en este género de animación de origen japonés.

Aunque el catálogo de juegos comienza con cinco títulos, Crunchyroll promete que Game Vault continuará agregando nuevos titulos de alta calidad para satisfacer las preferencias de su audiencia.

“Crunchyroll Game Vault es una biblioteca seleccionada y enfocada de títulos premium para el fanático del anime global que ama los juegos, agregando aún más valor a las membresías”, dijo Terry Li, vicepresidente ejecutivo de negocios emergentes de Crunchyroll.

Con esta herramienta, “también esperamos trabajar con desarrolladores internacionales para llevar sus títulos a dispositivos móviles por primera vez o presentar juegos móviles existentes a la comunidad como parte de una increíble línea”, concluyó el ejecutivo.

Crunchyroll Game Vault está disponible para suscriptores con membresías mega fan y ultimate fan en más de 200 países y regiones. (Crunchyroll)

Además, la noticia llega poco después de que esta empresa anunció una asociación estratégica con Walmart para establecer “tiendas para fanáticos” de la marca en miles de puntos de venta minorista en los Estados Unidos.

De hecho, estas tiendas ofrecerán una amplia gama de productos relacionados con el anime, como colecciones de Blu-ray, discos de vinilo y tarjetas de suscripción físicas, brindando a los fanáticos una experiencia aún más inmersiva.

En un mercado donde los servicios de suscripción de juegos se enfocan por ofrecer una amplia variedad de títulos, Crunchyroll ha optado por una estrategia más enfocada en brindar experiencias de juego de alta calidad que reflejen la pasión y las necesidades de su comunidad de fanáticos.

Además, es importante aclarar que Crunchyroll Game Vault es independiente de los títulos de juegos de anime de descarga gratuita publicados por Crunchyroll Games. Entre los que se incluyen Street Fighter: Duel, My Hero Academia: The Strongest Hero y el próximo a ser lanzado es One Punch Man: World.