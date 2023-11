X quiere vender nombres de usuario que ya no estén en uso

La red social está buscando otras fuentes de financiación. (Unsplash)

X ya tiene un plan para empezar a vender nombres de usuario que no se estén usando. Hace unos meses Elon Musk, propietario de la plataforma, dio a conocer la intención de esta forma de monetización y recientemente se reveló información del precio que tendrá esta compra.

Te puede interesar: Elon Musk se enamora de X y quiere convertirla en una app de citas

Según Forbes, la compañía ha intensificado sus esfuerzos para vender nombres de usuario inactivos y ha establecido un equipo denominado el @Handle Team para explorar esta vía de ingresos.

Precio y detalles de la venta de nombres de usuario

Los correos electrónicos a los que le medio tuvo acceso y donde se revela información de este plan, informan que el objetivo de la empresa es cobrar 50.000 dólares por cada nombre de usuario que ya no esté en uso y que otra persona lo quiera tomar.

Te puede interesar: Así fue el primer año de X al frente de Elon Musk

Elon Musk, dueño de X, ya había sugerido su intención de abordar el problema de los identificadores ocupados por “bots y trolls” en la plataforma. En noviembre de 2022, anunció que planeaba comenzar a “liberar” una “vast number” de identificadores al mes siguiente.

La red social está buscando otras fuentes de financiación. (Unsplash)

Estos comentarios atrajeron la atención y llevaron a un usuario a sugerir la creación de un “Handle Marketplace”, donde las personas podrían vender cuentas entre sí, con la plataforma tomando una comisión. Aunque no se ha confirmado si esta práctica se ha implementado, la propuesta revelada demuestras que en X están esforzándose por encontrar nuevas fuentes de ingreso.

Te puede interesar: El valor de X se redujo a menos de la mitad: Cuánto cuesta ahora

Esta no es la primera vez que surge la idea de vender nombres de usuario en una plataforma de redes sociales. En enero de 2023, The New York Times informó que X estaba considerando subastar nombres de usuario en línea para aumentar sus ingresos.

Aunque en X no están dispuestos a liberar nombres de usuario inactivos en este momento, explican que para mantener una cuenta activa, los usuarios deben iniciar sesión al menos cada 30 días. La inactividad prolongada puede resultar en la eliminación permanente de la cuenta.

La red social está buscando otras fuentes de financiación. (Unsplash)

Otras funciones nuevas que llegarían a X

Incluso antes de comprar Twitter (red social ahora llamada X) en el año 2022, Elon Musk no ocultó que uno de sus objetivo scon la plataforma era convertirla en una “super aplicación” que lo hiciera todo y que tuviera múltiples servicios dentro de la misma plataforma.

Es por eso que durante una conferencia en la que estuvieron presentes Musk, dueño de X; Linda Yaccarino, CEO de la red social; y el resto de trabajadores de la compañía, el multimillonario indicó cuáles son sus planes a futuro con la aplicación y qué posibles funciones estarían por llegar.

Una de las primeras menciones nuevas se hizo en referencia a la plataforma de pagos que Musk aseguró que X podría tener próximamente y a la que se podría acceder de forma gradual. “En el caso de los pagos, en realidad estamos esperando a que se obtengan todas las aprobaciones, lo que podría estar pasando en los próximos meses”.

En lo que respecta a encuentros amorosos, Musk aseguró que uno de los criterios para elegir una pareja podría ser qué tipo de publicaciones realizó en X. Además, aseguró que la red social está trabajando en una función especial dedicada a citas y que estará basada en el descubrimiento de “gente interesante”, aunque no reveló cómo se haría ni brindó más detalles al respecto.

Por otro lado, el empresario aseguró que las transmisiones en vivo desde X/Twitter serán una nueva forma de consumir contenido en la plataforma. Si bien esta es una función ya existente en la aplicación, lo cierto es que la idea de Musk es que se acerque más a lo que hacen aplicaciones como Twitch, YouTube, Trovo, entre otras, que incluso permiten transmitir sesiones de gaming.