Scarlett Johansson acusa a una inteligencia artificial de robar su imagen

La imagen de la actriz fue usada para promocionar una IA para redes sociales. (REUTERS)

Scarlett Johansson ha tomado medidas legales en contra de una aplicación de inteligencia artificial que utilizó su imagen y voz sin su autorización en un anuncio en línea. La demanda de la actriz pone una vez más en evidencia uno de los problemas que ha denunciado su gremio recientemente y la necesidad de encontrar regulaciones para evitar que terceros se beneficien sin pagar a la figura pública.

La plataforma acusada es Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, que usa la IA para generar avatares personalizados, arte y fotos estilo anuario de la década de 1990, imágenes que se han vuelto populares en las redes sociales, especialmente en TikTok. Sin embargo, la controversia surge debido al uso de la imagen y la voz de Johansson en la promoción de esta aplicación.

Representantes de la actriz han confirmado a Variety, que ella no respalda ni es vocera de la aplicación. Y toda esta controversia empezó por un anuncio que fue inicialmente compartido en Twitter, pero que posteriormente desapareció de la plataforma.

Esta publicidad presentaba un clip antiguo de Johansson en su papel de Black Widow en Marvel. En el anuncio, ella decía: “¿Qué tal, chicos? Soy Scarlett y quiero que vengan conmigo...”. A continuación, una imagen digital cubría su boca, y la pantalla se llenaba de fotos generadas por inteligencia artificial que se asemejaban a la actriz.

La imagen de la actriz fue usada para promocionar una IA para redes sociales. (Disney)

Una voz falsa, que imitaba a la actriz, continuaba promocionando la aplicación de inteligencia artificial, afirmando: “No se limita solo a avatares. También puedes crear imágenes con texto e incluso tus propios videos de inteligencia artificial. Creo que no deberías perdértelo”.

El anuncio incluía una pequeña letra bajo el video que decía: “Imágenes producidas por Lisa AI. No tiene nada que ver con esta persona”. Esta aplicación es creada por Convert Software y permanece disponible en la tienda de aplicaciones App Store y en Google Play.

El problema detrás de los contenidos generados por IA

El caso de Scarlett Johansson no algo que sucede por primera vez. El uso de la inteligencia artificial para recrear la imagen y la voz de celebridades se está volviendo cada vez más común, en gran parte gracias a la popularización de las herramientas generativas que hacen el proceso mucho más sencillo.

Estas herramientas permiten la creación de deepfakes de audio a partir de muestras de voz existentes y la generación de imágenes de personas famosas. Con esta tecnología ysa se han visto ejemplos de canciones que circulan en redes sociales y plataformas de streaming con audio generado por inteligencia artificial que suenan como artistas populares como Drake y The Weeknd.

Además, recientemente, un anuncio presentó una versión generada por inteligencia artificial de Tom Hanks promocionando un plan dental, algo que se volvió viral en Instagram.

La imagen del actor fue usada para promocionar productos de higine oral en redes sociales. (Reuters)

La creciente amenaza de utilizar la inteligencia artificial para clonar la apariencia y la voz de alguien ha llevado a la introducción de legislación destinada a prevenir la distribución no autorizada de réplicas digitales creadas con inteligencia artificial. Este proyecto de ley, conocido como el “No Fakes Act,” se ha presentado para abordar este problema en aumento.

Además, en Estados Unidos, en particular en California, existen leyes estrictas que protegen el derecho a la privacidad y prohíben el uso no autorizado del “nombre, voz, firma, fotografía o semejanza” de una persona con fines publicitarios o de promoción. Si bien algunos famosos optan por presentar demandas legales para sentar un precedente contra el uso no autorizado de sus nombres y semejanzas, la mayoría de los casos se resuelven con órdenes de cese y desistimiento.

En el caso de Scarlett Johansson, su abogado aseguró que están tomando este asunto muy en serio y están persiguiendo todas las soluciones legales a su disposición.