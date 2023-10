Apple TV+ incrementa sus tarifas: estos son los nuevos precios

Apple sube el precio de sus servicios TV+, Arcade y de sus planes Apple One.

Apple aumentó el precio de suscripción para algunos de sus servicios como Apple TV+, Apple Arcade y Apple News+; lo cual aplica para usuarios nuevos y existentes.

La última subida de precios a sus servicios que realizó la gigante tecnológica fue el 24 de octubre de 2022. Una subida que afectó principalmente a su servicio de series y películas en streaming, Apple TV+.

Y en esta ocasión, aunque sigue siendo el servicio más afectado, tanto Arcade, su servicio de juegos, como Apple One, su centro de servicios, también han sufrido una subida en su valor de suscripción.

Aumento en Apple TV+

La subscripción de este servicio de televisión web ofrecido por la manzana mordida registró un aumento de su valor que paso de 6,99 dólares a 9,99 dólares en los Estados Unidos.

Sin embargo, el cambio es generalizado y ya se siente en distintos países como España, que reportan un incremento de precio de 43% debido a que pasará de 6,99 euros a 9,99 euros mensuales, el doble que hace más de un año cuando se situaba en los 4,99 euros.

México también está incluido, en esa nación la suscripción mensual ahora cuesta 129 pesos, en vez de 99 pesos, según revela la página de este servicio en territorio mexicano, específicamente en la sección de preguntas frecuentes.

En el caso de Colombia, el precio de este servicio para de los 29.200 pesos a 41.000 pesos aproximadamente.

Y según la web Apple TV+, en Perú, el plan Individual cuesta 44.90 soles al mes, mientras que en Argentina, el plan Individual cuesta USD 9.95 al mes.

Aumentos en otros servicios

En lugar de 4,99 dólares al mes, Apple Arcade ahora costará 6,99 dólares al mes. Mientras tanto, Apple News Plus aumenta de 9,99 dólares por mes a 12,99 dólares por mes. Y debido a que los tres servicios ya mencionados aumentan de precio, eso significa que el paquete Apple One también aumentará.

Este es el resumen de los nuevos precios en los tres niveles de este producto que ofrece una serie de servicios premium:

Individual: 19.95 dólares y anteriormente estaba a 16.95 dólares

Familiar: 25.95 dólares y anteriormente estaba a 22.95 dólares

Premier: 37,95 dólares y anteriormente estaba 32,95 dólares

Recordemos que los planes Individual y Familiar de Apple One ofrecen acceso a TV Plus, Música y Arcade.

Aunque en el caso del plan Individual ofrece 50 GB de almacenamiento iCloud Plus, mientras que el paquete Familiar permite 200 GB de almacenamiento compartido entre cinco personas.

El plan más caro que es el Premier, agrega suscripciones a Fitness Plus y News Plus, junto con 2 TB de almacenamiento de iCloud Plus.

Apple mencionó que el cambio afecta a los suscriptores en Estados Unidos y “mercados internacionales seleccionados”, sin especificar mucho más. De todos modos, los nuevos precios ya se ven reflejados en los sitios web de los países impactados.

Y con estos aumentos, la compañía se une a varios otros servicios de transmisión que han aumentado sus precios este año, incluidos Netflix, Hulu, Disney Plus, Paramount Plus, Discovery Plus y Max.

Esto, en un momento en el que la manzana mordida, reportó que sus servicios han ganado 1,000 millones de suscriptores en todo el planeta, mientras que ingresos por concepto de servicios fueron por 21,200 millones de dólares para el segundo trimestre del 2023.

Aunque es importante destacar, que no se registraron, hay aumentos de precios para Apple Music y Apple Fitness+.