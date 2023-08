Él es Charles Martinet, la voz de Mario Bros por más de 30 años que hoy dice adiós

Fin de una era. Nintendo le dice adiós a Charles Martinet, quién fue la voz de Mario durante más de 30 años. (Getty Images)

Llegó el fin de una era y así lo confirmó la compañía de videojuegos Nintendo, al dar a conocer que Super Mario ya no volverá a tener la misma voz.

La empresa con sede en Kioto reveló la noticia a través de un comunicado en redes sociales, detallando que el actor de doblaje, Charles Martinet, nacido en San José (California) hace 67 años, no será más la voz de Mario.

Desde ahora seguirá vinculado a la multinacional para “desempeñar el nuevo puesto de embajador de Mario”.

Cómo Martinet se convirtió en la voz de Mario

La voz original de Mario se despide del personaje luego de 30 años. (Getty Images)

Martinet audicionó para el papel en 1991, cuando Nintendo requería a una persona que diera vida al popular fontanero en una aplicación interactiva.

Según cuenta, un director de casting le dio una simple indicación: “‘Eres un plomero italiano de Brooklyn para una empresa llamada Nintendo. El personaje se llama Mario. Invéntate una voz’”.

El actor de doblaje asegura que inmediatamente empezó a soltar instrucciones sobre cómo hacer una pizza imitando el acento italiano. Su improvisada actuación impresionó a Shigeru Miyamoto, el creador de Mario.

Posteriormente, durante el CES de 1992, Nintendo presentó “Mario in Real Time”, una cabeza animada de Mario en 3D que aparecía en las pantallas de TV. Los asistentes podían interactuar con el personaje y Martinet prestaba su voz y respondía a las preguntas de los asistentes.

Martinet deja frases legendarias

El primer videojuego con la voz de este actor de doblaje es Super Mario 64, el cual catapultó su carrera. De hecho, en los años posteriores dio vida a Luigi, Wario, Waluigi, Baby Mario, Baby Luigi y decenas de personajes en los juegos de Nintendo.

Martinet acuñó frases icónicas como “Mamma mía” o el clásico “It’s me, Mario”, pese a que la mayoría de ellas no estaban en el guion. Y su último gran título con la compañía fue Mario Strikers: Battle League, lanzado para la Nintendo Switch en 2022.

Luego, en una decisión que sorprendió a muchos, el actor que cuenta con más de 30 años de experiencia y decenas de videojuegos exitosos, se quedó fuera de uno de los proyectos más importantes para la japonesa que fue Super Mario Bros: la Película.

Una producción dejó de lado la voz característica del fontanero. Sin embargo, formó parte del reparto de voces en español y participó en ella como el padre de Mario y Giuseppe. Martinet pasó parte de su infancia en Barcelona, algo que le permite hablar perfectamente este idioma.

Y aunque tomará el rol de embajador de Mario, se confirmó que ya no participará en Super Mario Bros. Wonder, WarioWare: Move It, ni cualquier otro proyecto a futuro.

Qué dice Nintendo

El anuncio se dio a conocer en la cuenta oficial de Twitter de Nintendo, donde la compañía compartió un mensaje explicando la situación:

“Charles Martinet ha sido la voz original de Mario en los juegos de Nintendo durante mucho tiempo, desde Super Mario 64. Con este cambio, dejará de prestar su voz a personajes en nuestros juegos, ¡pero seguirá viajando por el mundo entero para compartir la alegría de Mario e interactuar con todos vosotros!”.

Nintendo afirma en su mensaje que “ha sido un honor trabajar con Charles para ayudar a dar vida a Mario durante tantos años y queremos darle las gracias y celebrarlo con un sincero homenaje”, el cual sería publicado en un futuro próximo.

Qué rumbo tomará Martinet

De momento se desconoce si Martinet seguirá prestando su voz en otros videojuegos, lo cierto es que su carrera de doblaje no está limitada a juegos de Nintendo.

El actor ofreció su voz para títulos famosos como Star Wars: X-Wing Alliance, Skies of Arcadia, Shinobi, Jet Set Radio Future, TLOTR: Return of the King, Virtua Quest o The Elder Scrolls V: Skyrim.

Martinet, por ahora solo agradeció a sus aficionados las décadas de apoyo en un breve mensaje en “X,” antes conocido como Twitter, asegurando que “Comienza mi nueva aventura”.