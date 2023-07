Threads pondrá límites de publicaciones para frenar el spam

La red social quiere frenar los contenidos molestos que generan publicidad o dañan la experiencia de los usuarios. (REUTERS)

Threads ha tomado la decisión de establecer límites en las publicaciones para combatir la creciente amenaza del spam y los bots. Una medida por la que optó Twitter recientemente, quien se vio obligado a implementar restricciones similares debido a ataques de spam y manipulación del sistema.

Adam Mosseri, jefe de Instagram, explicó en una publicación en la nueva red social, que los ataques de spam han aumentado, y como resultado, la plataforma debe ser más estricta con los límites de publicación, específicamente con la “frecuencia”.

A diferencia de Twitter, que implementó límites fijos en la cantidad de publicaciones visibles para usuarios verificados y quienes no pagan la suscripción premium, Threads está adoptando un enfoque más flexible. Mosseri ha sugerido que aquellos usuarios que se vean afectados por las restricciones de publicación se pongan en contacto con el equipo de la aplicación para resolver el problema.

Qué son los bots y por qué el spam es un problema

Los bots son programas informáticos automatizados que realizan acciones repetitivas y muchas veces maliciosas, como publicar comentarios no deseados o enviar mensajes de spam para hacer publicidad o algún tipo de hostigamiento. Estos bots pueden inundar las plataformas de redes sociales con contenido no deseado, lo que afecta la experiencia de los usuarios y afecta el prestigio de la plataforma.

Twitter se ha enfrentado a críticas por el enfoque con el que está resolviendo este problema y algunos expertos aseguran que las restricciones recientes se hubiesen podido solucionar de otra manera si la cantidad de despidos en los últimos meses no hubiese sido tan alta, ya que actualmente no hay los suficientes recursos para combatir estos contenidos.

La aparición del spam y los bots en Threads es una clara indicación de que este problema no se limita a una sola plataforma, sino que es un desafío constante al que se enfrentan todas las redes sociales.

En esta nueva aplicación de Meta, los usuarios se han quejado de la aparición de estos contenidos de forma masiva en los comentarios de las publicaciones, al punto que algunas cuentas han tenido que hacer un trabajo exhaustivo en bloquear perfiles que generan spam con páginas de apuestas o criptomonedas.

Una situación que puede generar un impacto profundo en una aplicación que apenas tiene un par de semanas de vida, pero que en ese corto periodo de tiempo ya suma más de 100 millones de usuarios y está acercándose a las cifras de Twitter, que pierde usuarios.

Qué está haciendo Twitter para frenar el spam

A inicios de julio, la red social de Elon Musk anunció que los usuarios contarán con un límite de tuits que pueden ver al día. La plataforma argumentó que esta decisión la tomaron para frenar los “niveles extremos de extracción de datos” de cientos de organizaciones y por la “manipulación del sistema” hacia las personas.

Esto quiere decir que la red social estaba siendo orientada por cuentas manejadas por bots y no por una persona real para difundir cualquier tipo de contenido.

Inicialmente, la restricción iba a ser de 6.000 tuits al día para los usuarios de cuentas pagas y de 600 para los que no pagan la versión Blue. Una cifra que luego se aumentó a 10.000 para suscriptores, 1.000 para los que no paga y 500 para los nuevos no verificados.