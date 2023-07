Qué dijo Linda Yaccarino, CEO de Twitter, sobre la llegada de Threads

Linda Yaccarino afirmó que Twitter es una aplicación donde todos los usuarios son "reales". (Getty Images)

El lanzamiento oficial de Threads y su éxito al llegar a los más de 25 millones de registros, incluso antes de cumplirse su primer día en línea, no solo generó la expectativa de su comunidad sino también, la reacción de la CEO de Twitter, Linda Yaccarino.

“En Twitter, la voz de todos es importante”, indicó la ejecutiva, quien además resaltó la presencia de la red social en eventos importantes de la historia reciente. “En Twitter puedes ser real”.

La CEO de Twitter comparó a la plataforma con una plaza pública en la que toda la comunidad de la plataforma puede expresar libremente sus ideas y construir una comunidad.

“Somos imitados con frecuencia, pero la comunidad de Twitter nunca podrá ser dubplicada”, aseguró la CEO de la plataforma en una evidente referencia a Threads, que es llamada por varios usuarios como el “Twitter de Instagram” a tal punto que este termino se convirtió en tendencia en Twitter junto a “#Meta” y “Mark Zuckerberg”.

Linda Yaccarino afirmó que Twitter es una aplicación donde todos los usuarios son "reales". (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)

Sin embargo, la defensa de Yaccarino hacia Twitter incide en varios de los inconvenientes que tuvieron los usuarios de su plataforma a los cambios que fueron introducidos en la aplicación cuando esta estuvo a cargo de Elon Musk.

Durante el periodo de Musk como máxima autoridad en Twitter, el multimillonario decidió que como parte de su interpretación de la libertad de expresión, la red social reduciría la capacidad de moderación de las publicaciones.

Incluso desde antes de que se tomara esta decisión, los usuarios ya reportaban quejas sobre contenido nocivo que aparecía en sus páginas de inicio por lo que Musk respondió con una nueva norma en Twitter: “Libertad de expresión, no de alcance”, por lo que cualquier publicación identificada como perjudicial puede mantenerse en la plataforma, pero estas serán limitadas y ya no tendrán la misma audiencia.

Por otro lado, al incidir en la capacidad de presentar contenido en tiempo real Yaccarino no considera que al ser esta la primera versión de Threads, las características que presenta solo pueden mejorar y ampliarse. Aunque la pantalla de inicio no se haya ordenado en una versión de las pestañas “Para ti” y “Siguiendo” como en Twitter y TikTok, esto no quiere decir que no sea una función en desarrollo.

Elon Musk respondió con un emoji de risas a una publicación en la que se criticaba a Threads antes de que se lance oficialmente en la tienda de aplicaciones. (Captura)

El propio director de Instagram, Adam Mosseri, dijo que esa es precisamente una de las modificaciones que se están trabajando en Meta, por lo que podría incorporarse próximamente.

Por su parte, Elon Musk sigue sin emitir un pronunciamiento u opinión sobre Threads salvo un emoji de carcajada como respuesta a una publicación en la que se indica que Meta copió a Twitter para desarrollar Threads, aunque ese hecho se produjo varias horas antes de que se lance oficialmente la plataforma en App Store y Google Play Store.

Por su parte, Threads continúa incrementando su cantidad de usuarios activos quienes buscan una alternativa a Twitter desde que Elon Musk compró la red social a finales del año 2022, por 44.000 millones de dólares.