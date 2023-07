ChatGPT desactiva función que permitía acceder a información de Bing, afectaba a los medios

La versión paga del chatbot da acceso a funciones nuevas de forma anticipada. (Unsplash)

OpenAI tomó la decisión de deshabilitar una de las funciones recientes de ChatGPT, porque los usuarios estaban abusando de ella. Se trata de la posibilidad de generar contenido usando la navegación con Bing, que estaba siendo explotada para ver artículos de pago de medios de comunicación.

La compañía confirmó la desactivación mediante un comunicado oficial, en el que menciona que decidieron hacerlo porque se estaba mostrando contenido “de formas que no queremos” y por eso la herramienta se pausó durante un tiempo.

La función Navegar con Bing fue introducida recientemente en la versión beta de ChatGPT para los usuarios que pagan la suscripción Plus del chatbot, ya que la inteligencia artificial cuenta con un límite de datos y tras conectarse con el navegador de Microsoft se ampliaba el acceso a la información más reciente.

Pero OpenAI se dio cuenta que algunos usuarios estaban haciendo un uso indebido de esta función. Descubrieron que al solicitar específicamente el texto completo de una URL, ChatGPT cumplía con la solicitud sin percatarse que era necesario tener una suscripción al medio de comunicación para leer el texto completo.

Esto permitió que se pudieran eludir los muros de pago de medios como New York Times, The Atlantic y The Wall Street Journal, tras hacerse viral el truco en Reddit, donde se dan instrucciones para leer los contenidos bloqueados, que son una forma de monetización de algunas páginas web.

“Hemos deshabilitado la función Explorar con Bing beta por precaución mientras solucionamos esto para hacer lo correcto por los propietarios de contenido. Estamos trabajando para recuperar la versión beta lo más rápido posible y agradecemos su comprensión”, publicó la compañía en su página oficial, confirmando que en este momento no es posible acceder a esta función.

Esta no es la primera vez que los usuarios han aprovechado los chatbots para obtener beneficios indebidos.

En ocasiones anteriores, se descubrió que los usuarios podían generar licencias de Windows 10 y Windows 11 a través de ChatGPT y Bard. Por lo que ambas compañías tomaron medidas para evitar este comportamiento, siendo uno de los retos del progreso de los chatbots.

Diferencias entre ChatGPT gratis y ChatGPT Plus

El acceso a funciones nuevas, como la de usar la navegación de Bing, es uno de los beneficios que tienen quienes pagan la versión premium de la inteligencia artificial, que cuesta 20 dólares mensuales.

Tras quitar esta herramienta, las diferencias entre ambas versiones, son las siguientes:

- Mejor funcionamiento: además de acceso anticipado a nuevas funciones, los suscriptores tienen una experiencia más fluida y disfrutan de las últimas actualizaciones sin demora. Esto quiere decir que aquellos que usan la versión gratuita pueden experimentar limitaciones para acceder a la página por el alto pico de usuarios al mismo tiempo.

- GPT-4: si bien es una diferencia que se desprende del punto anterior, es el aspecto más destacado de la versión paga. Este modelo de lenguaje es el último de OpenAI y ofrece mejores características, como la capacidad de recibir indicaciones con texto e imágenes, es más difícil de engañar, puede procesar más información al mismo tiempo, entre otras mejoras.

- Tiempos de respuesta más rápidos: esto permite que la interacción con el chatbot sea más ágil y no se tenga que esperar mucho tiempo para la construcción de contenido muy elaborado.

- Atención al cliente: quienes pagan tienen acceso directo a la ayuda de la plataforma, que les ayudará de inmediato a resolver las dificultades.