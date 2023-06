Por qué no se verán noticias en Instagram y Facebook en Canadá

La empresa está haciendo pruebas para empezar el proceso de restricción de noticias. (Unsplash)

Meta, la casa matriz de Facebook e Instagram, anunció su decisión de bloquear el acceso a las noticias en ambas plataformas para los usuarios en Canadá. Esta medida surge como respuesta a la aprobación de la Ley C-18 por parte del Parlamento canadiense.

En este estatuto se exige a las grandes empresas de tecnología que negocien los acuerdos comerciales y paguen a las organizaciones de noticias por el contenido que se comparte en sus aplicaciones. Una decisión similar que se tomó en Australia y que produjo la misma estrategia de la compañía de Mark Zuckerberg.

En aquella ocasión, Meta bloqueó la visualización y la opción de compartir de contenido de noticias en Facebook, lo que llevó a un acuerdo con el gobierno australiano después de siete días.

La empresa argumenta que la Ley C-18 y legislaciones similares son “fundamentalmente defectuosas” y no tienen en cuenta el funcionamiento de sus plataformas. Según la compañía, exigir el pago por enlaces o contenido que no publican no es sostenible ni viable, ya que no es la razón principal por la que las personas utilizan Facebook e Instagram.

La empresa está haciendo pruebas para empezar el proceso de restricción de noticias. (Unsplash)

Además, destacan que ya brindan beneficios a los medios de comunicación a través de publicidad gratuita. Rachel Curran, responsable de políticas públicas de Meta en Canadá, aseguró que, en los últimos 12 meses, Facebook ha enviado más de 1,9 miles de millones de clics a las páginas de medios canadienses, con un valor estimado de más de 200 millones de dólares en marketing gratuito.

En este momento la empresa ya se encuentra haciendo pruebas en ambas redes sociales para “crear una solución efectiva para terminar con la disponibilidad de noticias” y por ese motivo “un pequeño porcentaje” de los usuarios del país norteamericano no pueden ver noticias en sus perfiles.

Esto no afectará al resto de funciones de Facebook e Instagram, donde aún será posible compartir otros contenidos como imágenes y videos. “Los usuarios siempre podrán conectarse con amigos y familiares, hacer crecer sus negocios y apoyar a sus comunidades locales”, dio a conocer Meta.

La empresa está haciendo pruebas para empezar el proceso de restricción de noticias. (Unsplash)

La postura del Gobierno y los medios

El Gobierno de Canadá y numerosos medios de comunicación argumentan que la empresa no está haciendo lo suficiente para apoyar el periodismo. Por ese motivo, con la Ley C-18 se busca una equidad en el mercado de noticias digitales y garantizar una compensación justa para las organizaciones periodísticas.

“El periodismo real, producido por periodistas reales, sigue siendo una demanda importante para los canadienses y es vital para nuestra democracia. Pero esto implica costos reales”, afirmó Paul Deegan, presidente y director ejecutivo de News Media Canadá.

El presidente canadiense, Justin Trudeau, también se manifestó en defensa de la ley y ha criticado firmemente la postura de las grandes empresas tecnológicas. En una rueda de prensa reciente, el mandatario mostró su preocupación por la negación de acceso a las noticias locales y acusó a Meta y Google de utilizar tácticas “de bullying”.

“Es un problema real que estas gigantes de Internet prefieran negar a los canadienses el acceso a las noticias locales en lugar de pagar lo que les corresponde”, dijo Trudeau.

La Ley C-18 entrará en vigencia en los próximos seis meses y, según un análisis realizado por la Oficina del Presupuesto del Parlamento, se estima que los medios de comunicación podrían recibir alrededor de 300 millones de dólares al año gracias a este acuerdo con las plataformas digitales, en las que también está involucrado Google.