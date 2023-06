Tres opciones para reparar un iPhone que se apaga solo

Problemas con la batería o el sistema operativo son el posible origen de este inconveniente en el funcionamiento del celular de Apple

Durante su tiempo de uso, es posible que el iPhone presente algunos desperfectos, sobre todo en modelos antiguos. Uno de los que pueden ocurrir, aunque no es extremadamente común, es que el celular se apague sin un motivo aparente aún cuando tenga energía en la batería o no se haya pulsado el botón adecuado.

En este caso los usuarios no tienen por qué alarmarse pues esto no necesariamente significa que tienen que cambiar de teléfono. Afortunadamente es posible solucionar el inconveniente de varias formas que incluso pueden realizarse desde casa. Estas son:

Forzar el reinicio del iPhone

La forma más sencilla de solucionar el problema que genera un iPhone que se apaga por su cuenta es forzar el reinicio del dispositivo. Este proceso, a diferencia de uno de manera regular, hace que el teléfono refresque el sistema operativo y su memoria sin que se pierdan datos.

Para proceder con un reinicio forzado en modelos de iPhone compatibles con iOS 16, se deben seguir estos pasos:

- Presionar y soltar rápidamente el botón para subir el volumen.

- Presionar y soltar rápidamente el botón para bajar el volumen.

- Mantener presionado el botón lateral.

Forzar el reinicio del iPhone es una forma de solucionar el problema del apagado automático. (Apple)

- Cuando aparezca el logotipo de Apple, soltar el botón lateral.

Actualizar el sistema operativo

Es posible que este problema se origine porque el usuario no ha descargado la versión más reciente de iOS. Si el usuario no ha hecho esto, es posible que el reinicio forzado no tenga ningún efecto y el problema permanezca en el dispositivo.

Actualmente iOS 16 solo es compatible con los iPhone 8 y modelos posteriores. Por cercanía al lanzamiento de iOS 17 (posiblemente en septiembre junto al iPhone 15), es recomendable que los usuarios que no tengan un iPhone X o más avanzados consideren cambiar de dispositivos pues podrían dejar de actualizarse próximamente y podrían no solucionar el inconveniente.

Revistar el estado de la batería

El apagado constante del celular puede deberse a que la batería se encuentra en mal estado y su capacidad máxima se ha visto seriamente afectada por su uso constante. Aún si el iPhone muestra que se ha cargado al 100%, este número solo indica la que se ha alcanzado la capacidad máxima de almacenamiento de energía, que puede ser un 30% o incluso menos del total real.

Se puede verificar el estado de la batería siguiendo estos pasos:

- Ingresar a la aplicación Ajustes o Configuración.

- Pulsar sobre la opción Batería.

- Seleccionar la opción Salud de la Batería.

Los iPhone permiten ver la condición de su batería en la aplicación Configuración. (foto: Cinco Días - EL PAÍS)

Si la máxima capacidad es muy baja, ese puede ser una señal de advertencia. En caso de que no se vea un mensaje con la frase “Capacidad de rendimiento máximo”, es un indicador de que se necesita de un cambio en la batería.

El procedimiento de cambio sí es algo que es preferible que se realice por parte de un experto, por lo que se recomienda acudir a una tienda oficial de Apple para solicitar este servicio.

Es posible que una aplicación que tenga un error en el uso de la batería sea el origen del problema, por lo que si ninguna de las opciones anteriores funciona, es preferible desinstalarla del dispositivo.

En el caso de que estos inconvenientes ocurran en un iPhone nuevo, es recomendable que el usuario acuda a una tienda oficial de Apple para que se realice un trabajo de mantenimiento para detectar la causa real del problema.