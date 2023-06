ChatGPT ayudó a escribir un capítulo de Black Mirror, cómo le fue

La próxima temporada de la serie se estrenará el 15 de junio.

Black Mirror ha sido una serie con muy cercana a la tecnología y sus riesgos. Esa relación llevó a Charlie Brooker, su creador, a probar ChatGPT para escribir uno de los capítulos de la próxima temporada, aunque el resultado no fue lo que él esperaba.

En una entrevista con la revista Empire contó los detalles de su trabajo con la inteligencia artificial en la elaboración de un guion, que finalmente descartó porque lo consideró una “porquería”.

“He jugado un poco con ChatGPT. Lo primero que hice fue escribir: ‘generar un episodio de Black Mirror’ y me salió algo que, a primera vista, parecía creíble, pero que, a segunda vista, era una porquería”, aseguró el escritor.

El motivo por el que no le gustó el trabajo de la IA es porque no fue creativa y simplemente tomó la información de los capítulos ya lanzados de la serie de Netflix para generar un resultado.

“Todo lo que ha hecho es buscar todas las sinopsis de los episodios de Black Mirror y mezclarlas. Luego, si escarbas un poco más, dices: ‘Oh, en realidad no hay ningún pensamiento original aquí’”, contó.

El creador de la serie cree que ChatGPT no tiene creatividad para escribir. (REUTERS)

A pesar de haber tenido un primer resultado desagradable con la inteligencia artificial, Brooker afirmó que lo vivió en esos momentos es algo muy cercano a lo que su serie pretende contar, al no enfocar el problema en la tecnología, sino en la relación de los humanos con ella.

Al ver el resultado de ChatGPT se dio cuenta de un patrón en sus contenidos para corregir a futuro.

“Era consciente de que había escrito muchos episodios en los que alguien decía: ‘¡Oh, yo estaba dentro de un ordenador todo el tiempo!’. Así que pensé: ‘Voy a desechar cualquier idea de lo que creo que es un episodio de Black Mirror’. No tiene sentido hacer un programa antológico si no puedes romper tus propias reglas”.

Esta no es la primera vez que la plataforma de Open AI recibe comentarios negativos por parte del gremio de escritores. Craig Mazin, escritor de la serie de The Last of Us y Chernobyl, calificó de “farsante” a la inteligencia artificial cuando intentó escribir una tercera película de la saga Knives Out.

“Me encanta cómo lo que está haciendo esta cosa es, básicamente, un gran trabajo siendo un farsante. He visto esto en salas de guionistas donde la gente empieza a lanzar ideas y todo se basa en la cadencia y en la confianza. Después te das cuenta: ‘No me han contado nada’. Bajo mi punto de vista, ChatGPT no me parece que sea una amenaza para las guionistas”, dijo en el podcast Scriptnotes.

La plataforma ha sido criticada por escritores de televisión, por la poca creatividad al generar guiones. (REUTERS)

Libros con ChatGPT

Un caso contrario a lo que opinan Mazin y Brooker es lo que ha logrado Tim Boucher, quien ha usado la inteligencia artificial para crear libros desde agosto de 2022 y ya ha ganado más de 2.000 dólares.

Durante una entrevista con CNN, Boucher aseguró que sus libros no solo son escritos con ayuda de la inteligencia artificial, sino que además son ilustrados usando Midjourney, otro modelo de IA especial para generar imágenes basándonos en una descripción de texto. De esta forma pudo crear una serie de relatos en un mundo de ciencia ficción.

Cada libro digital tiene una extensión variable de entre 2.000 y 5.000 palabras, por lo que son ligeros y fáciles de leer para cualquier persona. Cada libro puede tomarle entre seis y ocho horas para crearlos y publicarlos en una tienda virtual llamada Gumroad, desde donde los vende. “Vendí 574 libros por un valor cercanos a los 2.000 dólares entre agosto y mayo”, aseguró. Cada uno tiene un precio entre 1.99 dólares y 3.99 dólares.