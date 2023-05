Al estilo de Instagram, WhatsApp guardará los estados en esta nueva sección

Los emprendedores podrán compartir sus publicaciones archivadas de WhatsApp en otras redes sociales como Facebook e Instagram

Una nueva función para la versión de negocios de WhatsApp permitirá guardar los estados por un tiempo máximo de 30 días en un espacio llamado “Archivo de Estados”.

Tiene un funcionamiento similar al de una característica del mismo nombre habilitada en Instagram, aunque en el caso de la red social las historias guardadas pueden permanecer varios años en los registros e incluso pueden volver a compartirse como recuerdos.

Con esta característica, los negocios no tendrán que reescribir la descripción de un estado o buscar la fotografía que desean difundir, pues solo tendrán que buscarla en el Archivo para compartirla.

El archivo de estados para WhatsApp Business almacenará publicaciones por un tiempo máximo de 30 días. (WABetaInfo)

Para acceder a este apartado, los usuarios tienen que descargar la versión de prueba más reciente de WhatsApp y pulsar la pestaña Estados. En la parte superior de la pantalla, se podrá ver un mensaje en el que se describe a la nueva función junto a una opción llamada “Configuración de archivo”.

En la parte inferior aparecerá una ventana emergente en donde se dará la opción de guardar automáticamente las publicaciones de los Estados en el Archivo. Además, en cualquier tipo de difusión hecha por este medio podrá ser compartida luego en Facebook e Instagram como Historias.

Cuando se empiecen a guardar publicaciones en el archivo, estas podrán ser visitadas nuevamente por los usuarios, aunque no aplica para aquellos que fueron eliminados antes de que se cumplan las 24 horas de difusión.

Por el momento, la función se encuentra en fase de prueba de forma limitada, pero ya hay reportes que indican que más usuarios estarían accediendo al Archivo en las próximas semanas y meses. Aunque es posible que el Archivo sea una característica exclusiva de la versión para empresas, es posible que pueda estar disponible para el resto de personas en las versiones regulares de la aplicación.

La edición de mensajes en WhatsApp solo se podrá realizar hasta 15 minutos luego de enviado el texto original. (WhatsApp)

Edición de mensajes en WhatsApp

Una de las nuevas funciones es la edición de mensajes enviados. El anuncio fue realizado por Mark Zuckerberg, quien indicó que se pueden corregir errores o añadir más texto dentro de un plazo de 15 minutos.

Para acceder a esta función, los usuarios deberán pulsar el mensaje a modificar y luego, en el menú de opciones, seleccionar el botón “Editar”. Luego de modificar el texto original, se verá la etiqueta “Editado” en la parte inferior derecha de la burbuja y ningún usuario podrá acceder al historial de cambios.

Esta característica solo estará disponible para aquellos usuarios que tengan descargada la versión más reciente de WhatsApp. Si aún no está activa, se deberá revisar en App Store y Google Play Store por si ya se encuentra habilitada una actualización del programa. En caso de que esto no haya ocurrido aún, puede ser porque aún no está disponible en el país, pero lo estará próximamente.

Como parte de las medidas de seguridad y privacidad de los usuarios y sus conversaciones, los mensajes modificados, al igual que los videos y fotografías, también estarán dentro del alcance del encriptado de extremo a extremo por lo que ninguna persona, ni siquiera WhatsApp, podrá conocer el contenido de un chat ya sea personal o grupal.