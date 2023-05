Qué es un geek y por qué saben cuidarse de los ciberdelincuentes

La gran mayoría de los miembros de esta comunidad tienen buenas prácticas de ciberseguridad. (Pexels)

La generación de los millennials conforma gran parte de la comunidad geek en la actualidad, un grupo de usuarios que tienen una adopción muy cercana con la tecnología y eso les brinda herramientas de ciberseguridad para protegerse del crecimiento actual de los ataques.

Así que en medio de la celebración del Día del Orgullo Geek, la empresa de ciberseguridad, Kaspersky, destacó las virtudes que suelen tener estas personas para defenderse de las amenazas actuales, haciéndolo de una forma más apropiada que otras generaciones.

Los geeks, buenos agentes de ciberseguridad

Geek es un término que se utiliza para definir a una persona que es apasionada por la tecnología, la computación y los productos culturales como los comics, los videojuegos y la ciencia ficción.

La celebración de este día, que se realiza cada 25 de mayo, surge como una forma de reivindicación social ante los maltratos que solía recibir esta comunidad hace unos años, siendo relegados por diferentes motivos. Aunque hoy en día es una situación menos frecuente.

Al tener una relación tan estrecha con la tecnología, Kaspersky asegura que tienen ‘superpoderes’ para enfrentarse a las amenazas contra la seguridad informática actual. Según datos de la empresa, el 38% de los miembros de esta comunidad confía en su conocimiento tecnológico y el 29% ama la tecnología y busca dispositivos para mejorar su estilo de vida.

Adicionalmente, en una encuesta realidad por la empresa de ciberseguridad, el 73% de los millennials peruanos dice que solo usan aplicaciones de confianza que obtienen en tiendas oficiales como Apple Store y Google Play y el 49% realiza escaneos regularmente con un antivirus en cada uno de sus dispositivos para protegerse.

“Su función como ‘early adopters’ de tecnologías nuevas, a menudo los convierte en el principal ‘sensor’ para identificar ciberamenazas, desde las más comunes hasta las más sofisticadas”, dijo Fabio Assolini, director de Análisis e Investigación para América Latina en Kaspersky.

Una mentalidad fundamental para cuidarse de las amenazas recurrentes que hay hoy en día, porque, por ejemplo, en el último año la compañía bloqueó programas maliciosos y no deseados para videojuegos en los equipos de más de 300.000 usuarios.

Lo que demuestra que este tipo de medios también son usados por los ciberdelincuentes para llevar a cabo sus ataques, aprovechando también fenómenos culturales como las series de The Last of Us, el Juego del Calamar, y películas, como Spider-Man: No Way Home para difundir correos electrónicos maliciosos para distribuir malware y campañas de phishing.

“Los geeks deben estar conscientes de que al estar en la primera línea de las tendencias tech y digitales pueden dar el ejemplo a seguir y advertir sobre posibles riesgos, convirtiéndolos en superhéroes de la ciberseguridad”, aseguró Assolini.

Keyloggers, la modalidad que espía los teclados

Keyloggers o registradores de pulsaciones son un tipo de malware que se encarga de monitorear la pulsación y seguimiento de cada tecla, de esta forma son capaces de saber cuáles son las letras usadas y conocer las claves de las personas.

Parte de su funcionamiento se da por medio de una llamada de los ciberdelincuentes haciendo pasar por un banco, durante la comunicación abren un portal falso para que la persona se sienta segura al dar la información. En esa situación la recomendación es usar el teclado personal y es ahí donde los keyloggers nacen como alternativa.

La técnica usada se conoce como ‘ataque de espionaje a través del teclado acústico’, y si bien cada tecla puede producir un sonido diferente según el tipo de teclado, gracias al algoritmo del malware esta información es posible detectarla para adivinar la información personal.

La instalación del virus en el computador del usuario se produce a través de un ataque de phishing previo, en el que los ciberdelincuentes se ponen en contacto con la víctima a través de un correo electrónico en el que los invitan a pagar una factura y dentro de los archivos que piden descargar está el programa que instala el malware.

Uno de los puntos más fuertes de un keylogger es que no es fácil detectar, porque no siempre provoca problemas de rendimiento en el computador. Adicionalmente, los programas de antivirus no lo reportan porque se suele ocultar muy bien y se presenta como un archivo normal o se reinstala automáticamente.