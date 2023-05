La historia de una internet cuántica imposible de hackear

Esta tecnología está diseñada para que los usuarios tengan una navegación más segura. (Unsplash)

El internet cuántico es una tecnología que sigue en construcción pero ya está dando grandes perspectivas de lo que representará en el futuro. En Nueva York, un grupo de investigadores están desarrollando un circuito de fibra óptica, que es uno de los ejemplos de las ventajas que ofrece esta forma conexión, frente a las redes actuales.

NewScientist cuenta como está trabajando Qunnect, para ponerlo de ejemplo sobre el nivel de protección que tiene el internet cuántico, al resguardar de mejor manera la información de los usuarios con un nivel más alto de cifrado.

Cómo el internet cuántico es más seguro

Antes de responder esa duda es importante aclarar el funcionamiento de esta tecnología. Estas redes se comunican mediante el intercambio de partículas cuánticas, como fotones, que codifican mucha información compleja al mismo tiempo.

Un proceso diferente a las redes actuales que utilizan señales electrónicas para transportar la información.

De ahí surge el motivo de su alto nivel de seguridad, porque usa el entrelazamiento de dos partículas y de esta forma cuando una de ellas es manipulada, la otra cambia inmediatamente sus propiedades, alertando al usuario de una situación comprometedora.

Así opera la red construida por Qunnect, quienes diseñaron un dispositivo llamado fuente de entrelazamiento que genera fotones entrelazados, es del tamaño de una caja de zapatos, funciona a temperatura ambiente y puede conectarse a las redes de fibra existentes.

El experimento de la compañía con este dispositivo consistía en que durante 12 horas por cada par de fotones entrelazados, uno de ellos se mantuviera en el laboratorio, mientras que el otro se enviaba alrededor del bucle. Durante ese tiempo lograron que decenas de miles de fotones completaran el bucle cada segundo.

La idea de este proyecto es poder llevar este concepto a las redes de fibra óptica que ya existen, porque en China, Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos ya hay otras redes cuánticas operando, pero no bajo una infraestructura ya operativa.

El motivo de no poder operar en las redes actuales es que las creadas por esos países transmiten menos información y los fotones no tienen la longitud adecuada para la fibra óptica. Y según Noel Goddard, director ejecutivo de Qunnect, “el mundo no instalará redes de fibra completamente nuevas para tener internet cuántico”.

Por el contrario, el objetivo es que con el proceso que se ha estado probando, se puedan añadir en el largo plazo más dispositivos y que la red siempre esté encendida, sin afectar la operación actual de los otros tipos de conexión.

Qué es la computación cuántica

La carrera tecnológica para dominar este avance ya se está dando y es fundamental entender el motivo de su relevancia y el alcance que puede tener.

A diferencia de los computadores tradicionales, que operan con bits, los cuánticos lo hacen con qubits, que son el lenguaje clave para entender su potencial.

Los bits son la unidad básica que tienen uno de dos estados: apagado, que se representa con un 0, y encendido, con un 1. Estos estados son fijos y de esta forma es que se programa el conjunto de datos para todo lo que hace operar una computadora: emojis, cálculos, letras, contraseñas y demás.

Pero en la computación cuántica, los qubits no tienen un estado fijo y ese se puede modificar durante su uso, con la idea de encontrar los caminos más cortos a una respuesta. Lo que los hace más eficaces.

Un ejemplo para entenderlo, es que un qubit es como lanzar una moneda al aire, en el aire puede ser cara o cruz, pero la moneda sigue siendo las dos cosas al tiempo. La diferencia, es que en este caso sí puede haber un control de ese resultado y una vez obtenido se puede modificar.