Aniversario 50 del hip-hop: Trueno, Residente, Myke Towers y más en el documental de Amazon Music

La campaña Hip-hop x siempre incluye un documental y múltiples listas de reproducción en la que se incluyen artistas latinos representantes de la cultura. (Amazon)

Durante 2023, el hip-hop y su cultura celebran 50 años de existencia y es por ello que, para honrar la influencia de la cultura latina en el crecimiento y desarrollo de este movimiento, Amazon Music decidió realizar toda una campaña con la presencia de artistas de diferentes países de la región.

En “Hip-hop X siempre”, Amazon Music lanzará una serie de contenidos especiales para potenciar la experiencia de los usuarios de la plataforma y acercarlos aún más a la cultura hip-hop a fin de homenajear a los artistas que, a lo largo de la historia, representaron a este movimiento con sus voces y destacaron como figuras icónicas.

Artistas como Trueno, Residente, Myke Towers, Villano Antillano, DUKI, Arcangel, Eladio Carrión y muchos otros representantes de Estados Unidos y Norteamérica aparecen como parte de una serie de listas de reproducción en la que se incluyen los mejores temas de este género en 50 años de historia: “Hip-Hop x Siempre,” “Sin Filtro,” " pov: ur hyped ,” “Puro Trap” y “Puro Rap” son algunas de ellas.

Además, Amazon Music preparó un documental llamado “Hip-hop X siempre” en el que estos artistas, junto con Fat Joe, Snow Tha Product, N.O.R.E y B-Real, hablan sobre lo que significa la cultura y la música hip-hop significa en sus vidas. A su modo, ya que cada uno está reinventando el género desde sus perspectivas distintas, cada artista intentará responder la pregunta “¿Hacia dónde se dirigirá el movimiento?”.

Trueno, Residente, Mike Towers y Villano Antillano tendrán apariciones especiales en el nuevo documental de Amazon Music por el 50 aniversario del hip-hop

A partir del 24 de mayo, los suscriptores de Amazon Music podrán ver el documental en su estreno mundial, seguido por un panel en vivo desde Nueva York que podrá verse desde la plataforma de Amazon Music y en Twitch desde el canal “AmazonMusicEnVivo” en el que incluso se podrán enviar preguntas.

Según Rocío Guerrero, directora de Global Latin, Amazon Music, “los latinos han sido una parte inherente del hip-hop desde sus inicios, y el hip-hop sigue inspirando a nuestra cultura y a las generaciones pasadas, presentes y futuras”. En ese sentido, afirmó que la presencia de los artistas latinoamericanos ayudó al aumento del alcance global y la relevancia del género que se creó en Estados Unidos.

“Los artistas latinos se inspiran en los ritmos y letras del hip-hop, infundiéndolos con ritmos latinos tradicionales para hacer nuestro el género”, indicó Guerrero.

Para Residente, quien ganó 30 premios entre Grammy y Grammy Latinos en su etapa como Calle 13 y también como solista, “el hip-hop es el respeto a la palabra. Usar su podre como herramienta para el cambio social”.

Amazon Music creó listas de reproducción para la campaña "Hip-hop x siempre" que homenajea los 50 años de la cultura y la música del movimiento. (Captura)

Por su parte, la rapera estadounidense Snow Tha Product aseguró que la cultura representa rebeldía pues la llevó a enfrentarse a su familia para perseguir su sueño. “Ellos querían que fuera una cantante de mariachi tradicional (...) Querían que fuera una mujer católica y me casara, que hiciera todas esas cosas, y luego me he convertido en lo que soy ahora. Si no fuera por el hip-hop, no sabría lo que estaría haciendo.”

Como parte de la celebración organizada por Amazon Music, junto al documental se presentará “50 & forever”, un programa de aniversario en el que se reunirá a los fans de los artistas para honrar el legado de aquellos que iniciaron el movimiento y promover a quienes serán la cara del género durante las décadas siguientes.