Cuál es el obstáculo para la productividad según Steve Jobs

Steve Jobs consideraba que era mejor trabajar tranquilamente en soledad. (Reuters)

Como parte de la dirección de Steve Jobs durante su tiempo al mando de Apple, el fundador de la compañía tomó una serie de decisiones basadas en sus propias ideas y en su personalidad, algo que terminó por formar la imagen de la compañía en el exterior.

Es por ello que el trabajo en equipo, aunque era alentado al interior de la empresa, también era visto por Jobs como un gran obstáculo para mejorar la forma en la que se llegaba a los mejores resultados. Según él, para crear un buen producto no era necesario que se conformen grandes equipos de trabajo.

Cuando Jobs fue expulsado de Apple y fundó NeXT, la compañía con la que pensaba competir en el mercado en 1985, esta misma idea fue transmitida a todos los miembros de su equipo un año después por medio de un memo en el que expresaba este principio básico tan importante para el trabajo.

De acuerdo al empresario, uno de los principios básicos sobre los que se basó NeXT era que “unas pocas buenas personas pueden crear grandes productos” siempre y cuando no estén “restringidos” por ciertas condiciones como “tener que convencer a unas organizaciones más grandes que lo que hacen es correcto”. Además, añadió que es preferible dedicar el tiempo a la creación de estrategias de diseño, marketing, entre otras cosas, que “hacer que otros realicen estas tareas no tan bien”.

Memo de Steve Jobs al equipo de trabajadores de NeXT en el que habla sobre el trabajo en equipo. (Genbeta)

Jobs también sostuvo que cada persona necesita tiempo ininterrumpido para trabajar a solas, pues las reuniones y entrevistas “consumen nuestro tiempo individual y la productividad de nuestros ingenieros se reduce”. Es por ello que solicitó que en la compañía todos los jueves tengan esta dinámica: sin reuniones de equipos de ningún tipo.

“El jueves es nuestro día, donde metafóricamente cerramos las puertas del mundo exterior y trabajamos tranquilamente de forma individual”, indica el documento de 1986.

Por otro lado, el fundador de NeXT dijo a sus trabajadores que hay una línea que diferencia a los gestores de los contribuidores o los líderes de equipos. “Creo que si nos convertimos en gestores en lugar de ‘hacer’, nuestro tiempo y la grandeza de nuestros productos se verán afectados”. Es por eso que Jobs destacó que es preferible tener a menos personas trabajando en la compañía, aún si eso significa que “se hará menos”.

La relación de Steve Jobs con el trabajo

Aunque es reconocido como una persona brillante que marcó la historia del desarrollo tecnológico, Bill Gates recuerda a Jobs como una alguien que también tenía defectos y uno de ellos involucraba su relación con el trabajo.

Bill Gates afirmó que Steve Jobs solía sobrecargar de trabajo a los empleados de Apple.

Durante una entrevista reciente, el fundador de Microsoft recordó que parte de la personalidad de Jobs incluía exigir más de sus trabajadores.

“Aprendí mucho de Steve. Éramos muy diferentes, nunca nos parecimos en nada, pero su sentido del diseño, del marketing, su intuición...Steve era una persona única. Tenía la capacidad de sacar mucho de las personas. Aunque a veces solía sobrecargar de trabajo a sus empleados así que no era perfecto, pero era increíble”, manifestó.

Pese a que las diferencias entre ambos empresarios eran notorias, había un respeto mutuo, algo que dista mucho de la mala relación que había entre ellos durante los años 80, cuando Jobs acusó a Gates de “copiar” la interfaz de Apple para desarrollar el primer sistema operativo de Microsoft para PC, “Windows 1.0″.