La divertida respuesta de Steve Jobs a un admirador que le pidió un autógrafo

Steve Jobs no solía aceptar las solicitudes de las personas que le pedían autógrafos

Luego de la fundación de Apple en 1976, Steve Jobs empezó a ser reconocido por su visión de futuro y el deseo de emprender en el ámbito de la tecnología. Para el año 1983, la compañía ya había lanzado uno de sus primeros computadores: Apple Lisa, catalogado como un dispositivo personal comercial centrado en la experiencia de los usuarios.

Pese a que no fue un producto exitoso como los que se desarrollaron en el futuro por parte de la compañía, Jobs ya era una figura respetada en el campo empresarial y tecnológico, lo que generó que más personas lo admiren.

Ese año, el anterior al lanzamiento de la primera Macintosh y dos antes de que Jobs dejara Apple debido a una decisión de la junta de la compañía, un residente de California de apellido Varon le envió un correo postal a Jobs solicitando un autógrafo de su parte pues era un gran admirador suyo y de su trabajo.

La respuesta de Jobs a la solicitud no llegó hasta unos días después, cuando Varon recibió un correo con un breve mensaje: “Estimado señor Varon. Estoy honrado de que escriba, pero me temo que no firmo autógrafos. Sinceramente, Steve Jobs”.

Así respondió Steve Jobs a un pedido de un admirador que quería su autógrafo. (Applesfera)

Pese a la negativa del empresario, la respuesta incluía su firma original y a la que se podría considerar como un autógrafo. La irónica respuesta sería subastada varias décadas después en el año 2021, diez años luego de su fallecimiento, por un valor cercano a los 480.000 dólares.

Según la página web de la casa de subastas que se encargó de realizar la venta, se puede leer que Jobs en realidad no era una persona que suela entregar su firma pues la mayoría de solicitudes era rechazada por él. “Muy rara vez satisfizo las súplicas de los buscadores de autógrafos”, se indica.

Esta no es la única firma que llegó a subastarse por un gran precio. Otros artículos también incluyeron el nombre de Jobs escrito por él mismo: un poster de Pixar, compañía de animación que él fundó en 1986, en la que se pueden ver los icónicos personajes de Toy Story: Woody y Buzz Lightyear fue vendida en más de 500.000 dólares en el año 2019, mientras que un cheque firmado por el monto de 2.000 dólares que ya fueron cobrados también fue subastado con un precio de 20.000 dólares en el año 2018.

Artículos de Steve Jobs en venta

Al igual que cualquier objeto que fue firmado por Jobs, sus artículos personales también fueron puestos en venta bajo subasta en años anteriores. Sus sandalias de cuero, por ejemplo fueron vendidas en una subasta con un precio inicial de 15.000 dólares, aunque el monto final ofrecido fue muy superior, llegando a ser de 220.000 dólares.

Sandalias de Steve Jobs. (foto: Julien's Auctions)

Una de las características que aumentaron su valor en el mercado de coleccionistas que admiran la figura de Jobs es que el calzado incluye la forma exacta de sus pies debido a la gran cantidad de horas que las usaba por día.

Chrisann Brennan, que fuera la expareja de Steve Jobs y madre de su primera hija, afirmó en una entrevista con la revista Vogue que las sandalias eran parte de su uniforme: “nunca haría o compraría nada sólo para destacar entre los demás. Simplemente estaba convencido de la inteligencia y la practicidad del diseño y de la comodidad de llevarlas”.