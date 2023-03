El juego de Google para crear esculturas virtuales de arcilla

El juego de Google "3D Pottery" permite crear esculturas virtuales usando arcilla para imitar los diseños de culturas antiguas. (Google)

Con el uso de tecnología y simulación 3D, Google ha desarrollado juegos interactivos para entretener a personas de todas las edades interesadas en aprender. La plataforma de “3D Pottery” fue diseñada por la compañía para facilitar que las personas despierten su curiosidad por conocer el arte de la escultura en diferentes expresiones a lo largo de la historia de la humanidad.

Con este juego, las personas que accedan a él deberán cumplir una serie de retos para pasar los diferentes niveles. Todos consistirán en esculpir con arcilla en 3D una gran variedad de vasijas de distintas épocas. No hay temporizador, por lo que cada persona se puede tomar el tiempo que quiera para crear su versión personalizada y pintarla con el estilo que más prefiera. Aún si el resultado final no se aproxime exactamente a la referencia de Google, cada nivel puede repetirse cuantas veces se desee.

Para acceder a este juego, los usuarios deberán ingresar a la página web de la sección de Arte y Cultura de Google, “artsandculture.google.com” y escribir el nombre del juego: “3D Pottery”, en el buscador de recursos ubicado en la parte superior derecha en un botón con el ícono de una lupa. Luego se debe pulsar el botón “Jugar” para iniciar la partida.

3D Pottery permite crear versiones propias de vasijas de arcilla de distintas culturas de la humanidad. (Captura)

Al inicio de cada partida, los usuarios tendrán solo una opción inicial de la cual basarse para crear una vasija de arcilla en 3D. Aunque en total sean seis diseños, cada una perteneciente a una cultura y época de la humanidad, estas se van desbloqueando a medida que el usuario avanza en el juego. Sin embargo, se puede ver que algunas de las restantes son correspondientes a la cultura Inca, en el antiguo Perú, y otra dedicada algunas de las culturas mesoamericanas ubicadas en el norte de América.

Para empezar a crear, se debe hacer clic sobre el botón “Recreate this pot”. Esto llevará a las personas a una nueva pantalla en la que se mostrará la versión simulada de una vasija en 3D, que será la que se tiene que imitar.

Todas las partidas empiezan con una bola de arcilla que girará como si estuviese ubicada en una rueda para esculpir cerámica y sobre ella se ubicará un cursor en forma de flecha. La dirección a la que apunte será la que seguirá el proceso de esculpido, por lo que primero se deberá crear la forma básica de un macetero sobre el cual se realizarán diversas modificaciones antes de darle la forma deseada.

3D Pottery permite crear versiones propias de vasijas de arcilla de distintas culturas de la humanidad. (Captura)

A diferencia de un proceso real de escultura en arcilla, el material de trabajo no se agota, por lo que si la forma deseada empieza a presentar características diferentes, se puede volver a empezar el proceso de esculpido. Al no haber temporizador, el juego no presiona a los usuarios, quienes podrán concentrarse únicamente en producir su pieza con paciencia.

Luego de completar el proceso y tener la vasija ya sea con un estilo propio o basado en el modelo, el siguiente paso será colocar el o las asas dependiendo del modelo que se tenga y de la preferencia del jugador.

Finalmente, se añadirá pintura a la vasija simulada antes de proceder a “secar” la arcilla para convertirla en cerámica. Con esto, el proceso estará completo y se indicará el nivel de parecido que tiene ell resultado final con el modelo presentado.

En "3D Pottery" se deberá dar forma lo más cercana al modelo que se presenta en la pantalla. (Captura)

En la parte inferior de la pantalla, Google también ofrecerá una recopilación de datos relacionados con la cultura a la que pertenece la vasija original junto a un mapa en el que se señalará el lugar exacto donde fue encontrada, además del uso que se le dio en un momento de la historia.