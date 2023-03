Disney obliga a Reddit a identificar a usuarios que filtren información sobre sus películas

Disney busca identificar al usuario que filtró un documento de 60 páginas con transcripciones de su película más reciente, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. (Drew Angerer/Getty Images)

A raíz de un incidente producido un mes previo al estreno de su película más reciente, “Ant-Man and the Wasp:Quantumania”, en la que se llegó a filtrar una transcripción de más de 60 páginas con diálogos completos del largometraje, Disney y Marvel Studios decidieron tomar medidas más extremas para asegurar que las personas que difundan este contenido se haga legalmente responsable por ello.

La franquicia de superhéroes creada por la empresa de entretenimiento es uno de los negocios más grandes en la industria cinematográfica. Una clara muestra de ello es que en el top 10 de películas más taquilleras de todos los tiempos según el portal especializado IMDb, se encuentran 4 que fueron producidas por la compañía: The Avengers (10), Spider-Man: No Way Home (7), Avengers: Infinity War (6) y Avengers: Endgame (2).

Es por ello que, en busca de combatir a una de las principales amenazas a su negocio, la compañía estaría preparando una estrategia para evitar que la trama o los diálogos de las películas que se estrenen en el futuro sean filtrados en redes sociales o compartidos en foros. Esto involucraría directamente a una de las fuentes donde se comparten estos datos: Reddit.

Medios estadounidenses reportaron que Disney y su departamento legal han iniciado un proceso de demanda por violación del derecho de autor para forzar a Reddit a compartir la información personal de las cuentas que fueron señaladas por divulgar el documento de 60 páginas con diálogos extraídos de la película de Marvel Studios. Sin embargo, el sitio web indicó que no estaría dispuesta a ello.

El usuario conocido como "MSSmods" es acusado por Marvel Studios y Disney de difundir un documento de 60 páginas con transcripciones de diálogos completos de la película "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". (Disney/Marvel Studios)

El argumento de Disney señala a que un usuario de Reddit en particular, denominado “MSSmods” y que se autodenomina como una cuenta destinada a la difusión de spoilers (filtraciones) de Marvel Studios, sería el encargado de permitir este tipo de publicaciones en esta plataforma, por lo que estarían buscando una forma de identificar su nombre por medio de una dirección IP (que permitiría la ubicación de su vivienda) o número telefónico, datos que solo estarían en dominio de la red social.

Según la página web Engadget, la página web no ha indicado definitivamente si obedecerá a la solicitud de información, pues un representante de la empresa indicó que “Reddit está comprometido a proteger la privacidad de nuestros usuarios. Tenemos un proceso riguroso para abordar las solicitudes legales y objetar a ellas cuando sea apropiado”.

Por otro lado, en la página web oficial de soporte de Reddit, la plataforma indica que sí es posible que una cantidad limitada de información personal sea entregada si la ley lo requiere, aunque se hace énfasis en que esta es una posibilidad, no una obligación.

El usuario de Reddit "MSSmods" fue señalado por Disney y Marvel Studios como uno de los responsables de la difusión de filtraciones de películas de la compañía antes que sean estrenadas en cines. (Captura)

“Revisamos todos los procesos legales y solicitudes para asegurarse de que no sean vagas, demasiado amplias, soliciten información confidencial, o cuando las circunstancias generen preocupación sobre la libertad de expresión o libertad de derechos”, sostiene la página web respecto a los procedimientos legales en los que se pueda involucrar la privacidad de los usuarios.

Si bien Reddit entregará una copia de la solicitud al usuarios involucrado, este también tendrá la capacidad de objetar al pedido para proteger su privacidad. Por el momento, no se conoce qué medidas tomará Disney en contra de la persona detrás de la cuenta de filtraciones, aunque se prevé una posible demanda.

Por otro lado, Google también fue involucrado en la solicitud de identificación entregada por Disney, aunque no se sabe cuál es la postura de la empresa con respecto a este pedido o si llegará a entregar los datos solicitados.