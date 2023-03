Cómo saber si un celular tiene conectividad 5G

Esta tecnología debe estar activa en los teléfonos para que pueda usarse. (Unsplash)

El 5G ha representado una oportunidad para que las marcas mejoren las características de conexión de sus dispositivos móviles. Pero puede que los usuarios aún no sé enteren de su implementación y tengan un equipo compatible, desaprovechando todos sus beneficios.

Si bien algunos celulares son promocionados con esta tecnología, poniendo el ‘5G’ dentro del nombre comercial del teléfono, otros la han incluido silenciosamente, pero hay formas sencillas de saberlo.

Qué es el 5G

Esta tecnología es la versión más reciente de los sistemas de conexión a internet y promete velocidades más rápidas, menor latencia y mayor ancho de banda. Esto se traduce en que se pueden descargar archivos en un menor tiempo, transmitir películas y series en mejor calidad sin interrupciones, disfrutar videojuegos sin retrasos y en general una navegación más fluida.

Para su funcionamiento, los países deben encargarse de implementar toda la infraestructura, por lo que no es obligación de las marcas de teléfonos hacer ese proceso, sino que ellos solo agregar la característica a sus dispositivos y dependerá de los lineamientos locales la disponibilidad de la operación.

Algo fundamental a tener en cuenta porque es un proceso que lleva unos años desplegándose en el mundo y no en todas las naciones se encuentra presente.

Cómo saber si el celular es compatible

La primera opción es verificar que la característica 5G venga incluida en el nombre comercial del teléfono o esté resaltada en la caja, ya que suele ser una forma de mostrar el avance del dispositivo, al ser una característica que muchos usuarios buscan.

También hay que tener en cuenta que la mayoría de móviles de gama alta que han sido lanzados en el último año son compatibles con esta tecnología. Pero la forma de hacerlo directamente desde el celular es a través de los siguientes procesos:

En iPhone

Se debe ir a Configuración y luego a Datos móviles > Opciones de datos móviles > Voz y datos. Si al llegar allí ve las opciones 5G Auto o 5G On significa que el celular es compatible con esta función y la tiene activa.

En caso de que solo aparezca la casilla LTE, significa que no es compatible o que tiene la tecnología, pero no está certificado para usarla y ese proceso se debe hacer directamente con el operador móvil.

A partir del iPhone 12, Apple agregó el 5G en todos sus celulares, por lo que así también se puede determinar la disponibilidad de esta conexión.

En Android

Si bien los nombres del menú pueden cambiar según la marca del celular, el camino para corroborar que es compatible con 5G es el siguiente: ir a Configuración> Red e Internet> SIMs> Tipo de red preferido.

En este último punto se debe encontrar la casilla de 5G disponible. En caso de no estar, quiere decir que el teléfono no tiene disponible el acceso a esa red. Aunque también puede ser el caso que no está certificado y se deberá esperar una actualización para que se habilite.

Es importante tener en cuenta que aunque aparezca la opción de conexión a esta red, el acceso dependerá de que ya haya sido implementada en la región o país donde se encuentra disponible, ya que, por ejemplo, en varios países de Latinoamérica aún no está desplegada para celulares.