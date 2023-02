Cómo saber los datos a los que tiene acceso una aplicación que descargué en mi celular

Notificaciones de seguridad en Android 14. (Google)

Aún cuando Google no ha lanzado la actualización de Android 13 para todos los dispositivos que tienen este sistema operativo (aún no llega a celulares de gama media y baja), ya se está trabajando en la próxima actualización de Android 14 y se ha empezado el desarrollo de nuevas características.

Una de las que formarán parte del sistema en su siguiente versión será similar a la que se puede ver actualmente en Play Store llamada Seguridad de los datos y que presenta una recopilación de categorías y especificaciones sobre cómo las plataformas acceden a la información personal de los perfiles y el uso de los dispositivos. Sin embargo, esta función tendrá una modificación significativa en Android 14.

Mientras que en la actualidad la información sobre el uso de datos es una sección a la que se debe ingresar desde Play Store, la diferencia con la próxima versión con el nuevo sistema operativo de Android permitiría que las personas vean ventanas emergentes en sus celulares que les indiquen qué pasará con su información una vez que se le brinde acceso a ella luego de haber sido instalada.

Le puede interesar: Así se pueden encontrar aplicaciones escondidas en un celular Android

Sección de seguridad de datos de aplicaciones en Google Play Store. (Captura)

Esta característica permitirá que los usuarios puedan decidir a qué tipo de información desean ceder el acceso para otras plataformas, además de qué pueden hacer las aplicaciones con los datos que recopilan, si están seguros o encriptados o si por el contrario pueden llegar a venderlos a otras compañías.

Por ejemplo, con la versión de esta función en Android 14 los usuarios que permitan a una aplicación acceder a su información relacionada con la ubicación por GPS podrán ver automáticamente qué podría llegar a hacer la plataforma con estos datos. Una vez que las personas tengan claras las consecuencias de estos accesos, podrán pulsar el tipo de permiso que desean entregar: no permitirlo, permitirlo por única vez o solo autorizarlo cuando se usa la aplicación.

Según el especialista en desarrollo de aplicaciones Mishaal Rahman, quien reportó sobre esta nueva función del sistema operativo en su cuenta oficial de Twitter, esta característica aún no se encuentra disponible para todos los usuarios desarrolladores y tampoco hay seguridad sobre si podría estar activa para una futura versión global accesible para todos los usuarios.

Le puede interesar: La mejor forma de ingresar a las aplicaciones de Android con la huella del dedo

Permisos de aplicaciones en Android 14. (xda-developers)

Además, según las imágenes que publicó en sus publicaciones dentro de la red social, se indicó que posiblemente esta función se encuentre activa de manera temporal únicamente para los accesos de ubicación por GPS, pero podría extenderse a otras antes de un eventual lanzamiento en el futuro.

Mayor seguridad en la descarga de aplicaciones

Por otro lado, debido a que se tiene en cuenta la seguridad informática de los usuarios durante el desarrollo de las características del sistema operativo, Google también estaría trabajando en una característica especial que evita que los usuarios puedan descargar instalaciones por medio de archivos APK que permiten la instalación de plataformas que no están presentes en la tienda autorizada de Play Store.

Con esta modificación realizada en el código de la actualización de Android 14, pues aún no se tiene acceso a una prueba beta de la actualización, los usuarios que quieran descargar aplicaciones por otros medios no oficiales y cuya última versión sea compatible con ediciones de Android anteriores a la 12 no serán permitidas.

La instalación de aplicaciones por medio de sus archivos APK para Android dejará de estar habilitada en una próxima actualización. (foto: Google)

Le puede interesar: Las funciones especiales de los botones de navegación de Android

De esta manera los usuarios evitarán ser víctimas de cibercriminales que usen esta tipo de descargas para perjudicar la seguridad de las personas. También servirá para que los usuarios prevengan situaciones o riesgos de ciberseguridad adicionales con aplicaciones que no se pueden actualizar ni recibir parches de seguridad.