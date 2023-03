Google Meet: así se graban videollamadas en el PC

Las videoconferencias en Google Meet permiten a los usuarios comunicarse y colaborar en tiempo real a través de video y audio. Pero muchas veces eso no queda guardado y todo lo que se dijo queda en la recordación de las personas; sin embargo, hay una herramienta que permite grabar estás videoconferencias.

Las videoconferencias son una forma eficaz de llevar a cabo citas, permitiendo que las personas se comuniquen y colaboren desde cualquier lugar del mundo.

Asimismo, sirve para el aprendizaje a distancia, pues son una herramienta que permite a los estudiantes y los educadores interactuar y colaborar en tiempo real, incluso si están en diferentes ubicaciones.

Le puede interesar: La función de iPhone para identificar sobrepeso, anorexia y más enfermedades

Como también para entrevistas de trabajo, permitiendo que los empleadores y los candidatos se comuniquen y se conozcan mejor sin necesidad de estar en la misma ubicación y también para realizar consultas médicas, otorgando a los médicos y los pacientes que se comuniquen y colaboren sin necesidad de ir a un hospital.

Google Meet. (foto: How to Geek)

Cómo grabarlas

Para grabar una videollamada en Google Meet, se deberá seguir los siguientes pasos:

Abrir Google Meet y unirse a la videollamada que se desea grabar. Una vez dentro de la videollamada, se podrá hacer clic en el botón “Más” (tres puntos verticales) en la esquina inferior derecha de la pantalla. Se abrirá un menú desplegable. Allí se podrá seleccionar “Grabar reunión” en el menú. Aparecerá una ventana emergente que preguntará si se desea grabar la reunión en el Google Drive o en la computadora. Si selecciona grabar en el Google Drive, se creará una carpeta llamada “Grabaciones de Meet” en la unidad de Google Drive, donde se almacenará la grabación. Si se selecciona grabar en la computadora, se descargará un archivo de vídeo en el ordenador. Una vez que se haya terminado de grabar, se podrá hacer clic en el botón “Detener grabación” en la esquina inferior derecha de la pantalla o simplemente se podrá cerrar la reunión.

Le puede interesar: Tesla, Twitter y los humanos serían claves para la nueva IA de Elon Musk

Es importante tener en cuenta que, dependiendo de la ubicación, puede haber leyes y regulaciones que rigen la grabación de videollamadas.

Hay que ingresar en los tres puntos en el margen inferior y luego elegir la oción "grabar"

Otras actualizaciones

Google comenzó a implementar reacciones emoji para Meet, dentro de los que está el de corazón, pulgar hacia arriba, fiesta, aplauso, alegría, asombro, pensamiento, llanto y pulgar hacia abajo.

Por otro lado, la plataforma viene mejorando sus funciones de subtítulos traducidos en tiempo real, y también de subtítulos estándar, en la búsqueda de que un mayor número de personas puedan comprender lo que se comenta en las reuniones.

Le puede interesar: Wo Long y Resident Evil 4: estos son algunos de los videojuegos más esperados que finalmente llegan este mes

Inicialmente, tiene traducciones para inglés a francés, alemán, portugués, español, japonés, mandarín y al sueco, y también del español al inglés. De esta manera, se abarca un mayor número de posibilidades en las traducciones entre diferentes idiomas.

Según Google, esta función está disponible para las reuniones organizadas por clientes de Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus y la actualización de Enseñanza y aprendizaje.