Wo Long y Resident Evil 4: estos son algunos de los videojuegos más esperados que finalmente llegan este mes

Marzo marcará el regreso de Resident Evil 4, uno de los títulos más importantes de la franquicia.

Para el tercer mes del año, la industria de los videojuegos tiene varios títulos destacados para las consolas de PlayStation, Xbox, Nintendo y PC, con una abundancia de juegos de deportes.

Aunque sin duda todos los focos se los lleva Resident Evil 4 Remake. El regreso de uno de los juegos más destacados de la saga llama la atención de los fanáticos, que esperan ver qué elementos nuevos le agreguen a la historia, jugabilidad y el apartado visual.

Capcom lanzará una demo días antes, pero por ahora no se ha conocido la fecha exacta y el contenido que tendrá esa versión de prueba.

Para este mes también llegará Wo Long: Fallen Dynasty. Un juego de acción ambientado en la cultura china, desarrollando técnicas de artes marciales para enfrentar monstruos que atacan a los Tres Reinos, con un estilo de combate similar a lo visto en títulos como Dark Souls y Elden Ring.

Dentro del listado de juegos deportivos están MLB Show 2023, PGA Tour y WWE 2K23, entregas anuales de beisbol, golf y lucha libre respectivamente, con cambios en las plantillas en los equipos y renovaciones visuales, a la espera de qué propuestas traen para modificar aspectos de la jugabilidad.

Otro título destacado para marzo será Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, principalmente porque hace un cambio radical a la estética de la franquicia y a las mecánicas de juego, por lo que los fans se encontrarán con una experiencia diferente que contará parte del pasado Bayonetta antes de convertirse en bruja.

Todos los videojuegos que se lanzan en marzo de 2023

- Wo Long: Fallen Dynasty (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC) - 3 de marzo

- Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse (Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 y PC) - 9 de marzo

- DC Justice League: Caos cósmico ()Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 y PC) - 10 de marzo

- Anno 1800 (PS5 y Xbox Series X/S) - 16 de marzo

- Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Switch) - 17 de marzo

- WWE 2K23 (PS5, Xbox Series X/S, PC y PS4) - 27 de marzo

- Remnant: From the Ashes (Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 y PS5) - 21 de marzo

- Have a Nice Death (PC y Switch) - 22 de marzo

- Resident Evil 4 Remake (PS5, Xbox Series X/S, PC y PS4) - 24 de marzo

- PGA Tour (PC, PS5 y Xbox Series X/S) - 24 de marzo

- The Last of Us Parte I (PC) - 28 de marzo

- Crime Boss: Rockay City (PC, PS5 y Xbox Series X/S) - 28 de marzo

- MLB The Show 23 (Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 y PS5) - 28 de marzo

El nuevo Pokémon que se juega durmiendo

Pokémon Sleep ya había sido anunciado hace un par de años, pero no se conocía nada de su desarrollo hasta ahora, aunque de momento solo se sabe que saldrá a medidos de 2023 para dispositivos iOS y Android.

El jugador se encontrará una premisa sencilla al iniciar esta experiencia. La aplicación lo llevará a una isla desconocida y allí conocerá a un profesor que le pedirá que lo ayude en su investigación. Todo a través del sueño.

El objetivo será registrar las horas de sueño y de esa a forma conseguir nuevos pokémon según la calidad de descanso que tengamos en la noche, que se medirá en profundo, medio y ligero.

Las criaturas que se vayan consiguiendo tendrán una postura al dormir, por lo que el objetivo es desbloquearlas todas para que sean agregados a la colección y duerman junto a Snrolax.