Facebook e Instagram previenen la difusión de fotos íntimas de adolescentes

Un problema común al que pueden enfrentarse los usuarios de las redes sociales o víctimas de ataques cibernéticos es la pérdida de control o la filtración de fotografías íntimas que pueden llegar a ser difundidas en internet por parte de extorsionadores o cibercriminales. Si bien estas situaciones no pueden revertirse, Facebook e Instagram forman parte de un proyecto que podría ayudar a disminuir el impacto negativo de la situación.

Ambas redes sociales formaron parte de la fundación de una nueva plataforma llamada “Take It Down” que está dedicada a la detección y eliminación del contenido íntimo relacionado a jóvenes y a menores de edad en caso de que sea difundido en estas aplicaciones, de manera que el impacto pueda reducirse. Esta página web utiliza un sistema de detección especial que requiere del apoyo de sitios como Facebook, Instagram (redes sociales), OnlyFans (venta de contenido online) y Yubo (transmisiones en vivo), que también forman parte de la iniciativa.

Cómo funciona Take It Down

Según la información presentada por la página web, este servicio gratuito fue creado por el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos y puede eliminar contenido sexual y desnudos (parciales y totales) que hayan sido filtrados en las plataformas participantes del proyecto. Para realizar esto, la víctima deberá tener una copia del archivo sensible y darle una etiqueta anónima de detección sin necesidad de compartir el contenido con la plataforma.

Para utilizar la herramienta, que se encuentra disponible de forma gratuita para cualquier usuario, ya sea mayor o menor de 18 años, deberán seguir estos pasos:

- Ingresar a la página web de Take It Down (takeitdown.ncmec.org/es/), que se encuentra en español e inglés según la ubicación geográfica del usuario.

- Hacer clic o pulsar el botón de “Comenzar” que se encuentra en la primera pestaña de la parte superior de la pantalla.

- Una vez dentro de la plataforma, los usuarios deberán llenar un formulario en el que se indique la edad aproximada del usuario junto al tipo de contenido que tiene la fotografía que se desea eliminar.

- Las personas también deberán identificar qué tipo de contenido que fue filtrado o difundido incluye desnudez, desnudez parcial o contenido sexualmente explícito.

- En caso de que la respuesta sea “sí” o “no sé”, las personas también deberán indicar si el contenido ya ha sido previamente compartido.

Es en este punto que los usuarios deberán usar el sistema de Take It Down para seleccionar los archivos que contengan las imágenes íntimas. La plataforma indica que esto no significará que se ha compartido el contenido con ellos, sino que será utilizado para darles un código de identificación que será completamente anónimo.

Las plataformas de Meta, como Facebook e Instagram, además de OnlyFans y Yubo también participan del proyecto de Take It Down para la detección y eliminación de contenido íntimo de jóvenes menores de edad.

La “huella digital” de la fotografía se llama hash, la cual sí es compartida con el sistema, de modo que el contenido pueda ser detectado independientemente de la plataforma en la que se encuentre sin necesidad de que el archivo salga del computador o celular que lo contiene.

Con la información disponible, los usuarios recibirán un número de caso que posteriormente puede ser usado para verificar el proceso que se está siguiendo para eliminar el contenido de las aplicaciones que forman parte del proyecto de Take It Down.

En el caso de que la víctima de la filtración de contenido íntimo sea una persona mayor de edad, los usuarios serán dirigidos a la página web de una organización llamada StopNCII que tiene un enfoque similar y que está operativa desde el 2021 para evitar la difusión de imágenes íntimas explícitas online.