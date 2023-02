Cómo usar los nuevos fondos virtuales 360 de Google Meet

Google indicó que los usuarios pueden aplicar nuevos fondos de 360 grados, incluido uno que muestra una playa y otro con un templo. (foto: How to Geek)

Google Meet agregó nuevas funciones en sus videollamadas con la que los usuarios podrán tener nuevos fondos virtuales de 360 grados en los dispositivos móviles, y hace que parezca que realmente está llamando desde fuera de la oficina.

Este formato de videollamadas está siendo utilizado por los jóvenes en una forma de interacción fuera de lo común, en la que aparecerá un GIF incrustado en el fondo. Ahora se está implementando tanto en iOS como en Android y utiliza el giroscopio de su dispositivo para moverse con usted.

El fondo de 360 grados cambiará según la posición de su teléfono o tableta. Entonces, si mueve su teléfono hacia la izquierda o hacia la derecha, su fondo se ajustará para mostrar diferentes escenarios.

Google indicó que los usuarios pueden aplicar nuevos fondos de 360 grados durante las videollamadas, incluido uno que muestra una playa y otro con un templo. Sin embargo, puede que también sea un medio distractor si está en constante movimiento mientras está recibiendo la llamada.

Otras actualizaciones

Google comenzó a implementar reacciones emoji para Meet, dentro de los que está el de corazón, pulgar hacia arriba, fiesta, aplauso, alegría, asombro, pensamiento, llanto y pulgar hacia abajo.

Por otro lado, la plataforma viene mejorando sus funciones de subtítulos traducidos en tiempo real, y también de subtítulos estándar, en la búsqueda de que un mayor número de personas puedan comprender lo que se comenta en las reuniones.

Inicialmente, tiene traducciones para inglés a francés, alemán, portugués, español, japonés, mandarín y al sueco, y también del español al inglés. De esta manera, se abarca un mayor número de posibilidades en las traducciones entre diferentes idiomas.

Según Google, esta función está disponible para las reuniones organizadas por clientes de Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus y la actualización de Enseñanza y aprendizaje.

Dúo y Meet

Como anunciaron en julio del año pasado, están actualizando la experiencia de Google Dúo para incluir todas las funciones de Google Meet y unir nuestros dos servicios de videollamadas en una sola solución.

Esta actualización brinda a todos acceso a nuevas funciones, como programar y unirse a reuniones, fondos virtuales, chat en la reunión y más, además de sus funciones actuales de videollamadas.

“Las funciones de reunión adicionales le permiten iniciar una videollamada instantánea con todo su grupo de estudio o conectarse con sus colegas en un horario programado recurrente. Antes de unirse a una reunión, podrá cambiar su fondo o aplicar efectos visuales”, indicaron desde la plataforma.

Asimismo, durante la reunión, también podrá usar el chat y los subtítulos de la reunión para conocer más formas de participar. También están lanzando el uso compartido en vivo para Google Meet que permite a todos los participantes que interactúen con el contenido que se comparte.

“Ya sea que esté viendo videos en YouTube, seleccionando una lista de reproducción en Spotify, tomando turnos mientras juega una actividad para romper el hielo, todos podrán unirse a la acción”, destacaron.

Meet está disponible de forma gratuita para todos en meet.google.com y en iOS o Android. “Si no tiene una cuenta de Google gratuita, solo le tomará un minuto crear una con su dirección de correo electrónico personal o del trabajo que elija”.