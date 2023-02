Qué está pasando en Tinder y Bumble para que sus usuarios hayan tomado medidas de seguridad

Estas aplicaciones fueron creadas para “dating”, pero el aumento de su uso ha hecho que estos espacios pongan en peligro a los usuarios.

En el marco del mes de San Valentín, GoDaddy Registry indicó que en Tinder y Bumble hubo un total de tres millones de interacciones en un solo día, así mismo, aumentó el número de videollamadas en un 60% asimismo según datos entregados después de la pandemia aumentó el uso de las apps de citas.

Estas aplicaciones fueron creadas para “dating” y representan una oportunidad de relacionamiento para las personas que se encuentran buscando una pareja, pero el aumento de su uso ha hecho que estos espacios pongan en peligro a los usuarios.

Es importante resaltar que después del confinamiento ocasionado por el virus, aumentó de manera exponencial su uso, ubicándose en un 243% tan solo en Colombia, uno de los países latinoamericanos que más utiliza aplicaciones de citas, según estudio más reciente de TransUnion.

Tinder tuvo un total de tres millones de interacciones en un solo día. REUTERS/Akhtar Soomro/Illustration/File Photo

Qué riesgos se encuentran

De hecho infobip, plataforma de comunicaciones en la nube, advirtió sobre los ciberdelitos a los que las personas se pueden exponer en estas aplicaciones, por un lado, en estas aplicación es común encontrar perfiles falsos para obtener información personal del usuario, “han existido casos en los que las personas concretan citas y son robadas o violentadas”, indicaron.

Otro de los casos es el sexting, ya que una vez adquiridas fotos íntimas de la víctima, el delincuente solicita dinero para no hacerlas públicas. Asimismo, el catfishing, es otro de los riesgos que hay en estas aplicaciones, que es cuando una persona se hace pasar por otra usando fotos, videos e información que no son suyas, realizando estafas románticas de índole cibernético.

Y el código falso de verificación, esto ocurre mucho en Tinder, una vez tienen confianza piden el favor de recibir un código de verificación que enviará por la app. “Una vez la víctima recibe el mensaje, el delincuente accede a todas sus redes sociales e incluso las cuentas bancarias”, advirtieron desde infobip.

Después del confinamiento ocasionado por el virus, aumentó de manera exponencial su uso, ubicándose en un 243% tan solo en Colombia. REUTERS/Mike Blake/Illustration//File Photo

Qué deben hacer las aplicaciones de citas

Por otro lado, desde la plataforma dan algunas recomendaciones para que las aplicaciones tengan mejores medidas de seguridad y que las personas no sean víctimas de cualquier ataque cibernético que se puedan encontrar en estas apps de citas.

Por un lado, desde la entidad hacen un llamado a las apps de citas, para que eviten que los estafadores puedan circular en estos espacios virtuales, “es indispensable que la plataforma cuente con una correcta verificación de datos personales al momento del registro, solicitando, por ejemplo, compartir una foto de su documento de identidad”, indicó.

Por otro lado, las aplicaciones deberán incluir la doble verificación de acceso en la configuración de la aplicación, esto permitirá que por medio de un mensaje de texto al número o correo anclado se comparta un código que permita ingresar a la app.

La verificación de foto es uno de las herramientas más útiles para que las aplicaciones certifiquen que sí es la persona que está ingresando a la aplicación, esto lo realiza en Tinder, cuando se crea el perfil la aplicación solicita que se copie una pose en una selfie, esta entra en validación de personas de la empresa que con tecnología de alta gama realizan un reconocimiento facial.

Además, recomienda a los desarrolladores de estas apps usar herramientas que les permitan verificar y autenticar a los usuarios a través de la información registrada en las empresas proveedoras de sus números móviles.

“Esto sin necesidad de que realicen ningún paso adicional, como lo es Mobile Identity, la cual actúa por medio de una verificación silenciosa que permite que una aplicación de citas distinga a los usuarios reales de aquellos potencialmente fraudulentos”, resaltaron.

Los usuarios que constantemente están utilizando estás aplicaciones, recomiendan no compartir información sensible en las publicaciones.

Cómo evitar los ataques cibernéticos

Por otro lado, para los usuarios que constantemente están utilizando estás aplicaciones, recomiendan no compartir información sensible en las publicaciones, esto quiere decir, que es importante no compartir ubicaciones, número de contacto y las contraseñas.

Asimismo, no subir fotos donde se vea visible su número de identificación como diplomas, certificados de votación o documentos personales, y “no sea buen samaritano, tenga cuidado con las personas que durante las primeras conversaciones hablan con frecuencia de sus dificultades financieras”, finalizaron.