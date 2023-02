Autenticación en dos pasos de Twitter sería exclusiva de los usuarios suscritos a Twitter Blue. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La autenticación de la identidad de un usuario usando un doble factor de protección en las cuentas de cualquier red social es una forma que tienen las personas de mantener a salvo su información de posibles casos de hackeos o de intentos de ingreso a un perfil de redes sociales sin autorización desde otros dispositivos.

Sin embargo, esta característica de protección de las cuentas en el caso de Twitter será actualizada para recibir una actualización que involucra limitar las opciones que tienen los usuarios para verificar su identidad y acceder de manera segura a sus cuentas personales si no están suscritos al servicio de Twitter Blue.

Según un comunicado publicado en el blog oficial de Twitter, a partir del 20 de marzo del 2023, el uso de mensajes SMS como un medio de autenticación de doble factor será un servicio exclusivo para las personas que sean suscriptores de Twitter Blue, mientras que el método de verificación de la identidad por medio de aplicaciones externas o llaves físicas de seguridad serán las únicas disponibles para el resto de usuarios.

Por su parte, la autenticación por medio de mensajes SMS solo requiere de compartir el número de teléfono del celular que usa el usuario para ingresar a su cuenta de Twitter, el uso de una aplicación de autenticación y de una llave física podría ser complicado de usar para usuarios inexpertos.

Aviso de Twitter para cambiar el método de autenticación de doble factor. (Captura)

Sin embargo, Twitter ofreció una explicación sobre por qué se aplicará una barrera de pago con este tipo de verificación de la identidad. “Desafortunadamente hemos visto que los malos actores usan y abusan de la autenticación basada en números de teléfono. Entonces a partir de hoy, ya no permitiremos que las cuentas se inscriban en el método de mensaje de texto/SMS de 2FA a menos que sean suscriptores de Twitter Blue”, afirmó la compañía.

En el caso de que las personas utilicen este método y no sean usuarios suscritos a Twitter Blue, la plataforma indica que se dará un plazo de 30 días hasta el 20 de marzo para suscribirse al servicio de pago de la red social o modificar el método de autenticación seleccionado. En caso de que no se haga y llegue la fecha límite establecida, se inhabilitará esta opción en las cuentas y, al no tener un método de autenticación, no podrán verificar su identidad al iniciar sesión en dispositivos diferentes.

Además, en el caso de que los usuarios sean inhabilitados para usar los mensajes SMS como método de autenticación, esto no significa que el número que fue facilitado a Twitter se haya eliminado, sino que quedará registrado y podrá ser actualizado dentro del menú de configuración de la cuenta.

Autenticación de dos factores en Twitter (Captura)

Cómo modificar el método de autenticación en dos pasos en Twitter

Configurar el método de autenticación es un proceso sencillo y que no toma mucho tiempo. Se puede realizar tanto en la versión de PC de la red social como en su aplicación para celulares y tabletas. Los pasos en cada uno de los casos es la misma.

- Los usuarios deberán hacer clic o pulsar el menú de tres puntos (...) si se encuentran en la versión web o deslizar el dedo hacia la derecha de la pantalla para acceder al menú de la cuenta.

- Ingresar a la opción de Configuración y privacidad.

- Entre los apartados, se podrá encontrar el de Seguridad y acceso a la cuenta.

- Ingresar a la opción llamada Seguridad y luego seleccionar la opción de Autenticación de doble factor.

Autenticación de doble factor en Twitter. (Captura)

- Si se establecieron los mensajes SMS como método de autenticación, se tendrá que seleccionar uno de los dos métodos adicionales (aplicación de autentificación y llave de seguridad).

- Para usar una aplicación de autenticación se debe hacer clic o pulsar la opción e ingresar la contraseña de la cuenta.

- Una vez que se haya establecido este método de verificación, se vinculará la cuenta de Twitter a una aplicación de autenticación externa (Google Autenticador) que los usuarios deberían tener instalada previamente.

- La aplicación generará códigos de 6 dígitos de forma aleatoria que los usuarios deberán introducir para finalizar la vinculación y la configuración final de la seguridad de la cuenta.