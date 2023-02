La historia del técnico de un equipo francés que usó un videojuego como inspiración

El técnico de Reims se inspiró en Football Manager para convertirse en entrenador de fútbol.

El realismo que alcanzan los videojuegos no solo se ve reflejado en la evolución gráfica y la humanización de los personajes, sino que hay otros aspectos menos visuales que hacen que estas experiencias se acerquen mucho a la realidad. Football Manager es un fiel reflejo de eso y un entrenador de fútbol se inspiró en él para ser hoy una de las sensaciones del fútbol francés.

Will Still tiene 30 años y aunque no cuenta con licencia de técnico, ya completa 15 partidos sin perder con el Stade de Reims, sacando al equipo de zona de descenso en Francia y llevando al mundo su historia, que nació en parte por su amor a los videojuegos.

De Football Manager a entrenador

Still nació en Bélgica, aunque sus padres son ingleses, estudió en una escuela francesa y siempre estuvo encamino en el fútbol, haciendo parte de equipos formativos en su país hasta que a los 20 años arrancó su carrera como asistente técnico, motivado en gran parte por los videojuegos.

“Football Manager me dio el impulso para querer formar un equipo. Quería poder hablar con los jugadores. Quería tener esa relación. Quiero decir, estaba bien en el fútbol, pero FM me permitió tener una idea de cómo era realmente administrar un equipo”, comentó el entrenador a SportBible.

Su niñez la disfrutó junto a su hermano con este juego de simulación de fútbol, muy diferente a FIFA o a Pro Evolution Soccer, porque aquí no se juegan partidos como tal, sino que se desempeña el rol de entrenador o gerente de un equipo con el poder de tomar decisiones en la contratación de jugadores, las finanzas del club, solucionar problemas con los otros directivos y futbolistas, un listado largo de posibilidades que acercan al usuario con lo que es llevar las riendas de un equipo.

“Mi hermano y yo jugábamos sin descanso. No nos dejaban tener una PlayStation, así que jugábamos a Football Manager en el ordenador de la familia. Nos dedicábamos a crear una plantilla, elegir un equipo, organizar los entrenamientos, asegurarnos de que el equipo iba en la dirección correcta... todos los detalles”, comentó.

Recuerda que todo eso lo disfrutaba de manera virtual y que ahora “estoy yo haciéndolo de verdad”. Una inspiración que lo invadió sin pensarlo y hoy lo tiene como uno de los técnicos con mayor prospecto en Europa.

“Nunca había pensado que el Football Manager hubiera podido influir en mi carrera en la vida real, pero ahora que lo pienso, está claro que sí. Me obsesioné con el juego de niño, y probablemente encendió en mí el fuego que tengo ahora como entrenador en la línea de banda”, aseguró.

Actualmente, cuenta que ya no le queda tiempo para jugar como antes, pero que aquel niño que lo llevó a pasar varias horas con este videojuego y a ser, virtualmente, uno de los mejores entrenadores del mundo “me dice que me aferre al sueño de entrenar al West Ham, porque soy hincha del club y ese realmente sería mi sueño”.

Como Still aún no tiene licencia de entrenador, Stade de Reims debe pagar una multa de 25.000 euros por cada partido que dirige, pero dado su buen rendimiento, el club prefiere hacerlo si con eso logran quedarse en primera división o buscar mejores objetivos. De terminar la temporada, el club terminará pagando 700.000 euros en multas a la Federación Francesa de Fútbol.