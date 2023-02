Hogwarts Legacy, PS VR 2 y más videojuegos que llegan en febrero

Para este mes habrá dos lanzamientos que darán de qué hablar PS VR 2 y Hogwarts Legacy.

Segundo mes del año y llegan varios de los títulos más importantes de 2023, además de la segunda consola de realidad virtual de PlayStation, que promete una serie de mejoras de rendimiento y resolución.

Pero sin duda el título más esperado para el mes de febrero es Hogwarts Legacy, una experiencia de mundo abierto en la escuela de magia de la saga de Harry Potter, con amplitud de espacios, movimientos y hechizos.

También será semanas para el relanzamiento de juegos en versiones para más plataformas, como es el caso de Returnal, que llega a PC, y es uno de los grandes exclusivos actuales de PlayStation 5, además de Life is Strange 2 que aterriza en Nintendo Switch.

Hogwarts Legacy, el más esperado

El juego desarrollado por Avalanche Software es uno de los juegos más esperados de 2023 junto a Final Fantasy XVI, Resident Evil 4, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Starfield.

Harry Potter es la saga de libros más vendida en toda la historia y sus fanáticos siempre han soñado con tener un videojuego que les permita vivir lo que significa convertirse en un mago. Ese es el enfoque de este título, que permite entrar en una de las cuatro casas del colegio, aprender hechizos, recorrer el castillo, volar en escoba y conocer varias criaturas de su universo.

Tendrá un formato de juego de rol y un mundo abierto, que ha motivado a los seguidores de sus libros y películas. Su lanzamiento será el 10 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

PS VR 2, nueva realidad virtual

De momento es el único hardware de videojuegos que se lanzará este año para consolas. Después de vender cerca de 5 millones de unidades con su primer casco de realidad virtual lanzado en 2016, PlayStation decidió apostar por una nueva generación, incluyendo mejoras con las que busca motivar a los desarrolladores a crear juegos, que ha sido la gran falencia de este tipo de dispositivos, al tener catálogos con pocas opciones.

Dentro de las mejoras está que contará con una pantalla de OLED de resolución 2000 x 2040 por ojo, por lo que los juegos podrán correr a 4K HDR, con una experiencia de entre 90 y 120Hz de tasa de refresco y un campo de visión de 110 grados.

Sus controles tendrán vibración háptica y solo tendrá un cable para conectar a la PlayStation 5. Una de sus funciones más destacadas será el seguimiento ocular y de movimiento.

Toda la lista de videojuegos que se lanzan en febrero de 2023

Deliver Us Mars - 2 de febrero: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Life is Strange 2 - 2 de febrero: Nintendo Switch

The Pathless - 2 de febrero: Nintendo Switch, Xbox Series X|S y Xbox One

Hogwarts Legacy - 10 de febrero: PS5, Xbox Series X|S y PC

Wanted: Dead - 14 de febrero: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Tomb Raider Reloaded - 14 de febrero: Android y iOS

Returnal - 15 de febrero: PC

Wild Hearts - 17 de febrero: PS5, Xbox Series X|S y PC

Atomic Heart - 21 de febrero: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Like a Dragon: Ishin - 21 de febrero: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Horizon: Call of the Mountain - 22 de febrero: PS VR2

PS VR2 - 22 de febrero

Sons of the Forest - 23 de febrero: PC

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe - 24 de febrero: Nintendo Switch

Octopath Traveler 2 - 24 de febrero: PS5, PS4, Nintendo Switch y PC