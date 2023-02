Rihanna en el Super Bowl: sus mejores canciones en Spotify y Apple Music

Sep 13, 2021. Foto de archivo de Rihanna llegando a la gala del Met en Nueva York REUTERS/Mario Anzuoni

La artista del género pop, Rihanna ha sumado ya más de 70 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en una de las cantantes más escuchadas en las plataformas de música. Y ahora será una de las artistas que se suma a las presentaciones del Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Rihanna, dejó la escuela para dedicarse a la música, y con tan solo 17 años, consiguió un disco de oro con su álbum debut “Music of the sun” en 2005, y hasta la fecha ha realizado diferentes canciones que han ganado gran reconocimiento en la industria de la música.

Canciones como “Umbrella”, “Don’t Stop the music”, “Rude boy” y “Work”, se han convertidor en las canciones más importantes de la artista y según Apple Music, “emanan una personalidad genuina y un sentido carnal de expresividad que hace únicas cada una de estas canciones”.

Ya está próxima a cumplir años, y por su celebración, va festejarlo días antes, en su presentación en el Super Bowl, en la que artistas como, Michael Jackson, Coldplay, Red Hot Chili Peppers, Beyoncé, Madonna, The Who, Prince, The Rolling Stones, Paul McCartney, U2, Aerosmith, entre otros.

Rihanna poses for portraits ahead of her Super Bowl LVII Apple Music Halftime Show at the Phoenix Convention Center, in Phoenix, Arizona, U.S., February 9, 2023. REUTERS/Caitlin O’Hara

Canciones más reproducidas

En este momento, la canción que lidera su playlist en Spotify es la que realizó para la película Black Panther: Wakanda Por siempre, “Lift me up”, que ya lleva un total de 185.469.286 reproducciones en su cuenta.

En la que le sigue “Love on the rain”, con un total de 1.044.997.195, que se convierte en la canción más reproducida de su repertorio. Asimismo, le sigue “Umbrella”, con un total de 1.050.334.619 reproducciones, y que ha sido también una de las canciones más virales en TikTok, por varios trends realizados por los usuarios.

“Stay”, lanzada en el 2012, toma el tercer lugar, de las canciones más reproducidas con un total de 941.515.752 y en el top 5 se encuentra “We found love”, que tiene un total de 1.024.287.419 reproducciones.

Según datos de Spotify, la artista es la número ocho en el mundo, más escuchada por los usuarios dentro de la plataforma. con un total de 70.350.745 oyentes mensuales. Rihanna ha estado varias veces dentro del top de Billboard Hot 100, por los grandes éxitos que ha lanzado en los últimos años.

Rihanna talks with Apple Music Radio’s Nadeska Alexis (not pictured) ahead of her Super Bowl LVII Apple Music Halftime Show at the Phoenix Convention Center, in Phoenix, Arizona, U.S., February 9, 2023. REUTERS/Caitlin O’Hara

Cuántos seguidores tiene la artista

Actualmente la artista tiene un total de 107.8 millones de seguidores en su cuenta de Twitter, propiedad de Elon Musk, donde ha realizado un total de 10.6 mil tweets, y donde comparte diferentes publicaciones sobre su carrera músical, como también de su estilo de vida y cómo se cuida su piel.

Por otro lado, en su cuenta de Instagram @rihannaofficiall tiene un total de 656 mil seguidores, con más de 300 publicaciones dentro de la plataforma. Allí comparte diferentes momentos importantes de sus canciones y también sobre su mas reciente embarazo en 2022.

En la plataforma de YouTube, tiene un total de 41 millones de suscriptores, con un total de 21.316.832.502 reproducciones en la plataforma, y según la empresa, “Rihanna es la “Artista digital más vendida de todos los tiempos” con más de 100 millones de certificaciones de canciones de oro y platino y ganadora de ocho premios Grammy que también cuenta con 14 premios Billboard Music Awards”.

Y finalmente, en su cuenta oficial de TikTok, Rihanna tiene un total de 7.1 millones de seguidores, pero lo curioso es que solo ha subido un video a esta plataforma, en donde muestra a su hijo en un grato video sonriendo, que ya tiene un total de 22.1 millones re reproducciones con más de cinco millones de likes.