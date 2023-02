Twitter Circle tiene fallas y la privacidad preocupa a los usuarios

La función Circle está presentando fallas de privacidad que alerta a los usuarios.

Se ha conocido una nueva falla en Twitter. Los usuarios de la función Circle están reportando errores con la publicación de su contenido, a medida que el listado de errores en la red social se hace más grande, lo que genera preocupación en temas de privacidad.

La llegada de Elon Musk a finales de octubre representó una salida grande de trabajadores y, según TechCrunch, ahí estaría parte del problema de tantos fallos por la falta de personal en ciertas áreas.

Y es que de momento se han reportado fallas como la posibilidad de ver brevemente los tweets de personas que nos han bloqueado, restricciones para enviar mensajes y que en ocasiones no aparecen los globos de cumpleaños en los perfiles de una persona.

A eso se sumó recientemente una serie de reportes sobre un error que se está presentando con la función Twitter Circle y que pone en riesgo la privacidad de los usuarios.

Falla en Twitter Circle

Recordemos que esta opción permite a los usuarios crear un grupo de hasta 150 personas con la que se compartirán tweets de forma privada, sin que aparezcan en el feed público, sino que todo el contenido quede resguardado en ese círculo. Esta función se lanzó a mediados del 2022.

Los trinos que se publican bajo este formato aparecen con una etiqueta verde, para que el resto de las cuentas que están en él puedan distinguirlo del resto de contenidos.

El problema reciente es que esa etiqueta verde no está apareciendo, lo que de inmediato es una señal de alerta para los usuarios porque posiblemente ese tweet quedó publicado de forma normal y no bajo la privacidad del círculo.

Esta situación se está presentando de forma intermitente, es decir, en ocasiones sí sale el banner y en otras no, por lo que algunos han optado por encontrar señales diferentes que indiquen que sí están publicando dentro de Circle, como por ejemplo que no se pueda retuitear el contenido, aunque al intentar hacerlo aparece un aviso incompleto, que refleja que la falla es mucho más profunda: “solo (null) y su círculo de Twitter pueden ver estos tuits” y no completa el nombre del usuario.

El problema de confiarse de esta señal, es que el botón de retweet tampoco se puede usar si la persona tiene la cuenta privada, así que en ese caso no habrá manera de saber si la publicación fue para el grupo interno o para todo el mundo.

Ante la situación, los usuarios han decidido lanzar advertencias al resto de personas, ya que un contenido que va direccionando para un grupo puede quedar abierto para todo el mundo, afectando la privacidad del perfil.

Incluso algunos creen que sus mensajes directos pueden volverse públicos algún día y ningún usuario debería tener expectativas altas sobre privacidad de Twitter en este momento.

Aplicaciones de terceros ya no funcionarán en Twitter

Twitter confirmó que el acceso gratuito a su API se terminará el próximo 9 de febrero y desde ese momento empezará a cobrar para que desarrolladores de terceros lleven sus aplicaciones y servicios a la red social.

Si bien el acceso a la API no quedará restringido, para hacerlo habrá que pagar y seguramente muchos desarrolladores se pueden alejar o como ha sucedido con Tweetbot, que ahora tiene una versión para Mastodon, la red que ha crecido como competencia de Twitter.

Estos clientes serán los primeros afectados, por ejemplo, el caso de cuentas como @recuerdamebot, que permite generar una notificación de un tweet en una hora específica, o @Descargar_Bot, con el que los usuarios pueden descargar un video o GIF de forma automática.

Lo mismo sucederá con Twitterrific y Tweetbot, que ofrecían funciones diferentes para usar la red social desde una aplicación diferente, que incluso la plataforma oficial ha adaptado a sus opciones, como el caso de deslizar para ver nuevos tweets.